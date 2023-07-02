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現場側寫／侯韓同框台下喊「韓選總統」 侯尷尬變配角

記者 侯俐安
國民黨總統參選人侯友宜（中）、高雄市前市長韓國瑜（左）1日在黃復興黨部活動上同台，侯致詞時說「上次大選讓韓國瑜身心俱疲，我們要檢討」，姿態放軟。（記者曾原信／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜（中）、高雄市前市長韓國瑜（左）1日在黃復興黨部活動上同台，侯致詞時說「上次大選讓韓國瑜身心俱疲，我們要檢討」，姿態放軟。（記者曾原信／攝影）

韓國瑜才是黃埔精神的傳承人！」在「鐵藍」黃復興黨部的活動現場，韓國瑜受到熱烈歡迎，說是韓國瑜的主場一點也不為過。陸軍官校校友總會代表致贈韓建校百年紀念幣時說，「我們準備了很多，但今天只致贈給韓市長，因為韓市長是黃埔精神的傳承人」，眾人目光瞄向台下險些被冷落的侯友宜，侯則轉身鼓掌。

黃復興黨部67周年活動因「侯韓同台」而盛大，卻出現幾段尷尬瞬間。韓進場時，現場支持者當著侯友宜的面高呼「韓總統加油」、「韓國瑜選總統」，絲毫不給侯面子。

主辦單位安排侯、韓一起坐在主桌，但韓國瑜入座後，將椅子右邊挪，靠近趙少康，和趙聊了幾句，後來韓國瑜上台致詞時，侯友宜把自己的椅子，往韓國瑜方向喬了一點，不過韓國瑜上台致詞結束回座位時，又把椅子拉開，跟侯友宜的距離又更遠了。

韓國瑜致詞時只喊出「集中選票」、「打一場轟轟烈烈的勝仗」，並未提「支持侯友宜」；侯友宜致詞時則八度提到「韓市長」、「國瑜兄」，還提到「上次戰役讓韓國瑜身心俱疲，我們要檢討」，對韓表示歉意。

這場侯韓同框大會，直到全員致詞後，韓國瑜走下舞台才主動牽起侯友宜的手。現場人士高喊「韓國瑜選總統」時，韓笑說「新郎不是我」，才使尷尬氣氛稍微緩解。

韓國瑜 侯友宜 趙少康

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