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侯友宜參選後首同框韓國瑜 韓未提「支持侯」引關注

記者侯俐安、程遠述／台北2日電
國民黨主席朱立倫（右）、國民黨總統參選人侯友宜（中）、高雄市前市長韓國瑜（左）1日出席黃復興黨部67周年活動，眾人手牽著手高喊「國民黨加油」、「侯友宜凍蒜」。（記者許正宏／攝影）
國民黨主席朱立倫（右）、國民黨總統參選人侯友宜（中）、高雄市前市長韓國瑜（左）1日出席黃復興黨部67周年活動，眾人手牽著手高喊「國民黨加油」、「侯友宜凍蒜」。（記者許正宏／攝影）

國民黨總統參選人侯友宜、高雄市前市長韓國瑜昨出席黃復興黨部周年活動，侯韓同框、共同舉杯，象徵大和解。韓國瑜致詞時表示，遙遠的戰鼓已經擂起來了，「這次是中華民國最神聖的一場選戰，大家手上只有一張選票，務必要集中選票」；不過，韓國瑜在整場活動中，都未提到「支持侯友宜」，引發外界關注。

昨是黃復興黨部67周年會慶活動，侯友宜、韓國瑜、國民黨主席朱立倫、中廣董事長趙少康等人，同台演出。這是侯參選後首度與韓同框，侯韓朱三人同桌，席間和朱立倫、侯友宜一起高喊團結，「侯友宜凍蒜」。陸軍官校校友總會代表則致贈建校百年紀念幣給韓國瑜，指韓是「黃埔精神傳承人」。

韓國瑜致詞表示，遙遠的戰鼓已經擂起來了，這次是中華民國最神聖的一場選戰，大家手上只有一張選票，務必要集中選票。他說，為國為民是他從18歲讀軍校開始，就沒有忘記過的價值觀，和黃復興成員等都要一起熱愛中華民國、美麗台灣，中華文化自由民主是不變信念。韓國瑜還引用「夜襲」做結尾，「只等那信號一響，打一場轟轟烈烈勝仗」。

侯友宜致詞時提及韓國瑜，「上次戰役讓韓國瑜身心俱疲，力竭希望贏回來，但我們沒有做到，所以一定要記取教訓」。侯昨晚也發臉書說，韓國瑜竭盡全力奮戰到底，即便身心俱疲，仍然堅持不懈，「這份精神，是我的楷模」。

對於「身心俱疲」發言是否算對韓「道歉」，侯說，「我們都經過大選，每人在過程中，都有很多的壓力」，這段時間很多好友替他焦慮，這些焦慮都是愛他、鼓勵他，他相信韓國瑜也是同樣的心情。

侯友宜也說，這段時間讓大家焦慮、煩惱、不安了，「會罵我才會愛我」。他向大家保證，從被徵召到1月13日那天，永遠不放棄。

趙少康喊話，侯友宜是榮民子弟，「黃復興是深藍中的深藍，鐵衛中的鐵衛」，一定要團結支持侯，民進黨若繼續執政，對國家人民都是災難。拜託大家唯一支持侯，不要有二心。

朱立倫說，藍軍期待團結，韓國瑜是國民黨非常忠貞黨員，「韓也一直強調全力支持國民黨提名的侯友宜，他們也都保持密切聯繫」。

韓國瑜 侯友宜 國民黨

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