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民眾黨擴大立委提名 不再禮讓國民黨

台灣新聞組／台北2日電
民眾黨主席柯文哲（前右）1日表示，提名區域立委的目的是拓展地方組織，「要從一人政黨變全民政黨」 。(記者劉學聖／攝影)
民眾黨主席柯文哲（前右）1日表示，提名區域立委的目的是拓展地方組織，「要從一人政黨變全民政黨」 。(記者劉學聖／攝影)

國民黨日前通過「柯文哲條款」，黨籍參選人不得邀請非國民黨籍參選人為自己助選。據了解，本來不排斥部分立委選區與國民黨策略合作的民眾黨，將原有的精準提名策略，調整為擴大區域立委提名，不再禮讓國民黨。民眾黨明將舉行選舉決策委員會，將以是否符合影響戰局、有機會贏、願意長期蹲點三個標準，作為評估提名立委參選人的依據。

民眾黨人士表示，既然國民黨決心不跟民眾黨交流，跟先前喊出在野團結口號不一致，民眾黨原本有意禮讓國民黨的策略也會調整。例如前秘書長謝立功向來積極爭取參選基隆立委，選決會原本傾向不提名，保留與國民黨合作的空間，現在則不排除推謝立功出馬。

黨內人士說，民眾黨雖然規畫擴大區域立委提名，但考量資源有限，若藍營個別參選人對民眾黨跟柯文哲友善，且評估後若認提名為難牽動選情，也不會勉強提人選。例如柯文哲日前到大甲鎮瀾宮參拜，鎮瀾宮董事長顏清標出國但特別指示兒子顏寬恒接待，民眾黨在顏寬恒參選的台中第二選區就傾向不提名。

民眾黨人士說，區域立委擴大提名不只是要跟國民黨互別苗頭，也在鞏固總統票跟政黨票。柯文哲在南部支持度較低，柯近期勤跑南部，更下令南部一定要提立委人選，拉抬選情。

對於是否不再禮讓國民黨，柯文哲昨走訪台南時表示，政黨還是要有主體性，不可能區域立委完全不提名，政黨長期的發展要有區域立委去經營，正在盤點中，民進黨和國民黨大部分已完成提名，在這個基礎上再思考哪些地區提名較有機會突圍，各縣市黨部已提出評估報告，選決會再評估。

柯文哲強調，提名區域立委更重要的目的是拓展地方組織，「要從一人政黨變全民政黨，一定要有拓展的過程」。

國民黨 柯文哲 民進黨

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