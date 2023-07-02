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餵藥案賴清德不道歉 侯辦告加重誹謗

台灣新聞組／台北2日電
新北市板橋幼兒園餵藥案掀起司法訴訟戰，侯友宜競選辦公室昨提告民進黨總統參選人賴清德及賴競辦發言人戴瑋姍加重誹謗。(本報資料照片)
新北市板橋幼兒園餵藥案掀起司法訴訟戰，侯友宜競選辦公室昨提告民進黨總統參選人賴清德及賴競辦發言人戴瑋姍加重誹謗。(本報資料照片)

新北幼兒園餵藥案掀起司法訴訟戰，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室昨提告，民進黨總統參選人賴清德及賴競辦發言人戴瑋姍加重誹謗；戴瑋姍表示，為民喉舌監督是民代職責，侯辦卻藉司法濫訴要監督者閉嘴，呼籲新北市府盡速公布調查報告，她會繼續協助家長找出真相。

侯辦發言人呂家愷在律師陪同下，前往北檢按鈴提告賴、戴涉及誹謗罪。呂家愷說，賴清德6月18日在「信賴之友會」成立時受訪表示，孩童被餵食彩虹藥水，有戒斷症狀，要求新北市政府公開資訊，透過媒體大肆渲染，對侯友宜形象與名譽造成困擾及損害。

呂家愷說，原本不想浪費司法資源，但賴清德、戴瑋姍遲遲不願出面道歉，相關指控經過士林地檢署、新北地檢署公布的資訊，可以證實完全都是假的，所以提出誹謗告訴。呂家愷呼籲賴清德、戴瑋姍，「你們已經被士林地檢署、新北地檢署雙殺，趕快出來道歉」。

戴瑋姍回應，捍衛兒童健康是她最重要的職責與使命，板橋餵藥案受害孩子與家長都是她的選民，他們向她陳情，她必須為他們找出真相，為孩子打造更健康安全的環境。針對賴清德部分，則無回應。

戴瑋姍說，她是新北市議員，監督市政、為民發聲是職責，市長受議員監督更是民主常識，侯友宜竟濫用司法訴訟，用多次提告對她施壓、要她閉嘴，這種手段她無法接受、社會也絕對無法接受。

民進黨發言人林楚茵表示，民眾選出議員就是要監督市長，侯友宜用提告掩飾失職無能，奉勸侯如果不想被監督，乾脆放棄選總統，「直接到中國與習大大競爭領導人大位」。

賴清德 侯友宜 民進黨

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