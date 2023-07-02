餵藥案賴清德不道歉 侯辦告加重誹謗
新北幼兒園餵藥案掀起司法訴訟戰，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室昨提告，民進黨總統參選人賴清德及賴競辦發言人戴瑋姍加重誹謗；戴瑋姍表示，為民喉舌監督是民代職責，侯辦卻藉司法濫訴要監督者閉嘴，呼籲新北市府盡速公布調查報告，她會繼續協助家長找出真相。
侯辦發言人呂家愷在律師陪同下，前往北檢按鈴提告賴、戴涉及誹謗罪。呂家愷說，賴清德6月18日在「信賴之友會」成立時受訪表示，孩童被餵食彩虹藥水，有戒斷症狀，要求新北市政府公開資訊，透過媒體大肆渲染，對侯友宜形象與名譽造成困擾及損害。
呂家愷說，原本不想浪費司法資源，但賴清德、戴瑋姍遲遲不願出面道歉，相關指控經過士林地檢署、新北地檢署公布的資訊，可以證實完全都是假的，所以提出誹謗告訴。呂家愷呼籲賴清德、戴瑋姍，「你們已經被士林地檢署、新北地檢署雙殺，趕快出來道歉」。
戴瑋姍回應，捍衛兒童健康是她最重要的職責與使命，板橋餵藥案受害孩子與家長都是她的選民，他們向她陳情，她必須為他們找出真相，為孩子打造更健康安全的環境。針對賴清德部分，則無回應。
戴瑋姍說，她是新北市議員，監督市政、為民發聲是職責，市長受議員監督更是民主常識，侯友宜竟濫用司法訴訟，用多次提告對她施壓、要她閉嘴，這種手段她無法接受、社會也絕對無法接受。
民進黨發言人林楚茵表示，民眾選出議員就是要監督市長，侯友宜用提告掩飾失職無能，奉勸侯如果不想被監督，乾脆放棄選總統，「直接到中國與習大大競爭領導人大位」。
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