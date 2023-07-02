我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯航取消航班 乘客困機場 CEO搭私人飛機挨轟

加州聖荷西居民包裹被偷了 竊賊竟是一隻野豬

綠憂分裂投票 3大隱憂國會過半難樂觀

記者周佑政、蔡晉宇／台北2日電
綠營對於明年能否再次國會過半，達成完全執政，始終不敢樂觀。(本報資料照片)
綠營對於明年能否再次國會過半，達成完全執政，始終不敢樂觀。(本報資料照片)

民進黨力拚2024大選，綠營內部評估，民進黨總統參選人賴清德選情相對穩定，但立委選戰面臨艱困選區尋才不易、部分選區新人接班困難以及綠營「內訌」三大困境，此外，黨內也憂心中間、年輕選民會在總統、立委選舉「分裂投票」，對於綠營明年能否再次國會過半，達成完全執政，始終不敢樂觀。

民進黨人士說，立委選舉第一個困境，是艱困選區的提名困難，賴清德提出「民主大聯盟」概念很好，但現實尋才不易，好不容易找到人，但先前碰上性平風波，導致林飛帆、李正皓退選。目前有11個艱困選區待提名，據了解，周二提名小組預計討論雙北、花蓮、宜蘭及離島，最慢7月13日中執會會全數處理完。

黨內人士表示，第二個困境是部分民進黨現任立委選擇交棒，如基隆立委蔡適應、新北江永昌與余天、嘉義縣陳明文、高雄劉世芳都不連任，但這些選區中，除陳明文兒子陳冠廷選情較為穩定，其餘選情都有待加強。

第三個困境是綠營「內訌」，以及部分選區因司法爭議提名卡關。黨內人士說，已完成提名的選區至少三區仍存在整合問題，北市第二選區王世堅、何志偉初選裂痕未彌平，台東的劉櫂豪、賴坤成陷入分裂危機，劉甚至明確表示，朝參選到底方向規畫，北市第四選區，高嘉瑜和堅持參選的基進黨吳欣岱，恐分散綠營票源，讓藍軍得利。

原本接棒蔡適應選基隆立委的市議員張秉鈞，因涉嫌詐領助理費退選，宜蘭資深立委陳歐珀則因與詐團有「互動」不再參選。黨內人士說，基隆人最強棒蔡適應、內政部長林右昌的參選意願都不高，有待黨中央再溝通勸進，宜蘭則傾向由現任黨部主委陳俊宇參選，但基層仍有雜音待整合。

另有民進黨立委指出，很憂心中間與年輕選民出現「分裂投票」，這群人沒有特定的「政黨忠誠度」，總統或許會投賴清德，但攸關立委席次的政黨票，未必投給民進黨，其中年輕選民票投柯文哲帶領的民眾黨可能性高，也會影響民進黨立委席次。

民進黨 賴清德 投票

上一則

國民黨布局立委選戰 朱立倫暗點韓冰參選

下一則

健保部分負擔新制上路 醫院看診變貴 民眾怨沒宣導

延伸閱讀

郭台銘獨立參選？朱立倫：傳言姑且聽之 全力團結努力

郭台銘獨立參選？朱立倫：傳言姑且聽之 全力團結努力
冷眼集／雙標 綠嚴審服貿 卻輕縱台美貿易

冷眼集／雙標 綠嚴審服貿 卻輕縱台美貿易
藍「柯文哲條款」禁同台 白：不再禮讓

藍「柯文哲條款」禁同台 白：不再禮讓
綠營拒絕服貿 藍營3問打臉

綠營拒絕服貿 藍營3問打臉

熱門新聞

警員許順和與返台的健身女教練易紀茹有段90天的父女情，2人31年後再相遇合影，仍像父女一般。（記者林保光／翻攝）

31年前受領養到美國 她跨海尋恩警 續90天父女情

2023-06-29 02:26
台積電來美投資設廠，帶動北鳳凰城的華人生活需求，美國商場也看到潛在商機，規劃重整打造亞洲美食街，盼台灣特色餐飲進駐。圖為規劃重整的商場Asian Plaza Shopping Mall。（中央社）

台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒

2023-06-25 09:41
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。（本報資料照片）

遭爆戀已婚隨扈 台府發言人Kolas火速請辭獲准

2023-06-27 21:30
美國智庫蘭德公司26日發布一項題為「台灣能否抵禦中國大規模軍事進攻」的報告，內容直指，台海若爆發衝突，台灣很容易在90天內被中國擊敗。圖為先前國軍漢光演習執行「聯合反登陸作戰」操演。（聯合報資料照）

美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵

2023-06-30 10:30
繼2019年美國來台轉機過境航班，開放託運行李免安檢後，交通部擬再納入「隨身行李」免安檢，最快下半年實施。示意圖。（本報資料照片）

美國航班旅客赴台轉機可望免安檢 最快下半年實施

2023-06-25 02:34
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。（本報資料照片）

台總統府發言人Kolas爆偷情已婚隨扈 Kolas：已無聯繫

2023-06-27 20:15

超人氣

更多 >
霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔

霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔
秦嵐「天選之臀」辣眼睛 網友：好到逆天

秦嵐「天選之臀」辣眼睛 網友：好到逆天
法國示威騷亂不停 滿載41中國人旅遊巴士被砸

法國示威騷亂不停 滿載41中國人旅遊巴士被砸
蘇州小伙20樓頂哭泣 路人喊「不跳不是人」…他跳下、他被拘

蘇州小伙20樓頂哭泣 路人喊「不跳不是人」…他跳下、他被拘
周潤發學英文奮鬥史 曾是小學課本題材

周潤發學英文奮鬥史 曾是小學課本題材