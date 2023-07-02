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國民黨布局立委選戰 朱立倫暗點韓冰參選

記者程遠述、屈彥辰／台北2日電
國民黨主席朱立倫1日「暗示」韓國瑜，要幫忙力勸其女兒韓冰（圖中）參選北市立委。(本報資料照片)
國民黨主席朱立倫1日「暗示」韓國瑜，要幫忙力勸其女兒韓冰（圖中）參選北市立委。(本報資料照片)

藍營立委選戰布局擬出「奇兵」，國民黨主席朱立倫昨出席黃復興黨部成立67周年會慶時，「暗示」出席同場活動的高雄市前市長韓國瑜，要幫忙力勸其女兒韓冰參選台北市立委。韓國瑜則幽默回應，「還好禿頭不怕被戴帽子壓」，但也懂朱立倫的「弦外之音」。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹之前證實，曾屬意找韓冰代表國民黨參選台北市第五選區立委。國民黨台北市黨部今將舉行總統參選人造勢大會，朱立倫昨說，奉黃呂錦茹等很多拜託，還是要給韓國瑜一點點壓力，「tomorrow，你（指韓國瑜）應該知道在拜託什麼事，兩個字跟韓國瑜有一點關係」。

朱的說法則被解讀是在暗示、拜託韓國瑜出席活動，以及支持韓冰參選。韓國瑜對此回應，聽到朱立倫講，突然想到一個笑話，就是有人看到一個小孩子，稱讚他眉清目秀、功課好、孝順爸媽，未來一定很有出息，接下來問小孩「可不可以幫忙買一包香菸」。

韓國瑜說，「主席先幫我戴帽子」，還好他禿頭不怕帽子壓，但他也懂朱立倫辛苦囑咐的弦外之音，「我都了解」。

藍營除積極尋才選立委，也要面對與民眾黨的「藍白競合」難題。民眾黨不分區立委張其祿出戰北市第八選區，該區藍營提名現任立委賴士葆，不分區立委陳琬惠參選宜蘭縣，該區國民黨提名縣議員黃琤婷，前立委蔡壁如將出戰台中第一選區，這區藍營則尚未提名。

一位藍營輔選人士說，非綠、在野的團結仍是大方向，但每個選區選情不同，能合作當然樂見，但不能合作時，也要回歸藍營策略和規範。也有藍委表示，區域立委很難藍白合作，有的選區連國民黨內都在搶，應該還是藍白各自努力。

對於民眾黨擬擴大立委提名，國民黨副主席連勝文昨說，若取得執政權但立法院無法配合，也不可能成事，「做領袖的人可能格局要稍微放大點，思考要深遠點」，被認為是向民眾黨主席柯文哲喊話。

韓國瑜 國民黨 連勝文

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