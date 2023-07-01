餵藥案曾批老師居心叵測 侯友宜：很歹勢

新北市餵藥案風波不斷，幼教業從業人員飽受責難，疑遭餵藥學童均未檢出不當藥物成分。國民黨立法院黨團6月30日舉行記者會，批評政治不應泯滅人性，要求民進黨總統參選人賴清德向全體幼教老師道歉。（取材自國民黨團）

新北餵藥疑雲隨檢方公布幼童未檢出後，逐漸告一段落，國民黨 總統參選人、新北市長侯友宜 昨主持板橋私幼司法案件進度記者會，對於曾說出「老師居心叵測」，侯道歉指出，事件剛發生時面對孩子、家長不安，作為市長心急如焚，發言不是自己的本意，才對幼教老師說失禮的話，他感到「很歹勢（閩南語：不好意思）、失禮」，會虛心檢討，未來發言更謹慎。

侯友宜表示，社會大眾期盼結果總算真相大白，孩子沒事，他也放下心中的石頭，這次疑似餵毒、餵藥案已證明是造謠，遺憾民進黨 為了選舉傷害學童，傷害幼教老師，破壞師生與家長的互信，汙衊基層公務人員，引發社會整體不安，民進黨從造浪者變成造謠者，「賴主席，你欠社會一個道歉」。

侯友宜競選辦公室表示，侯友宜已向老師道歉，反觀民進黨總統參選人賴清德還躲在小雞身後，今天將告賴等人加重誹謗。

國民黨立法院黨團昨也舉行記者會，中華民國幼教聯合總會總會長廖文秀談到餵藥風波開始以來遭受的苦，當場哽咽落淚，表示「我們從事幼教工作30幾年，從未受過這樣的委屈。」中華民國幼教聯合總會秘書長葉若蕎控訴，事件發生後，政府為什麼沒有出來保護他們，而是踐踏他們？

台北市議員李彥秀批評，政治不可以泯滅人性，餵藥事件造成不信任跟對立，這就是賴清德帶領民進黨操作造謠國家隊的結果；國民黨立委王鴻薇呼籲賴清德向幼教老師道歉。

「民進黨還要繼續狡辯、撕裂台灣社會？」侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰表示，侯已針對自身情急發言，向幼兒園老師道歉，反觀賴清德還躲在小雞身後，24小時仍不願發揮道德良知，親自向社會道歉，競辦今天將到北檢，告賴清德及賴辦發言人戴瑋姍加重誹謗。

民進黨表示，國民黨一直惡意操作民進黨造謠「有餵藥」，但抹黑的源頭就是侯友宜在6月8日說「幼兒園老師居心叵測」，以及新北市政府教育局對幼兒園的廢照與裁罰，在有症狀的孩子和憂心的家長面前，侯友宜和國民黨還如此見獵心喜，應該立刻道歉。

行政院長陳建仁昨出席活動，針對侯友宜競選辦公室要求賴清德道歉，並打算對賴提告一事未正面回應，僅表示全案還在司法調查過程當中，會尊重司法調查結果。

民進黨發言人張志豪表示，攤開時間序就能發現，該案是5月14日在海山分局首次報案，18日司法單位到園搜索，而侯友宜6月8日在政大接受媒體採訪前，對幼教老師作出不當指控說，「幼兒園老師居心叵測，竟對幼兒做出令人痛心的事」；國民黨新北市議員劉美芳、林國春及立法委員洪孟楷也在臉書貼文指稱是「餵毒案」，可見抹黑源頭不是別人，正是國民黨自己。