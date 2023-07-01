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侯友宜、韓國瑜今同框 朱立倫：我們一個團隊

台灣新聞組／台北1日電
國民黨總統參選人侯友宜（中）、高雄市前市長韓國瑜（右）1日將合體，國民黨主席朱立倫（左）喊話，「我們是一個團隊」。圖為2019年侯、韓、朱合照。（本報資料照片）
國民黨總統參選人侯友宜（中）、高雄市前市長韓國瑜（右）1日將合體，國民黨主席朱立倫（左）喊話，「我們是一個團隊」。圖為2019年侯、韓、朱合照。（本報資料照片）

國民黨總統參選人侯友宜、高雄市前市長韓國瑜今天中午將出席黃復興黨部周年活動，「韓侯同框」引發關注。侯友宜昨受訪表示，他和韓國瑜有共同信念與價值，都願意守護中華民國，讓台澎金馬這塊土地能更好，一起團結並肩作戰。國民黨主席朱立倫也喊話，「我們是一個團隊，務必團結在一起」。

國民黨黃復興黨部今在北部飯店舉辦「中國國民黨黃復興黨部成立67周年會慶暨動員大會」，朱立倫將主持，黃復興黨部邀請侯友宜、韓國瑜，台北市前市長郝龍斌、戰鬥藍精神領袖趙少康、妙天禪師、退役將領夏瀛洲等人同台，深藍、本土、宗教大集合，營造藍營大團結氣勢。

朱立倫昨南下主持南部共識營大打團結牌，指每位專職幹部都是幕後無名英雄、造浪者。他表示，民進黨執政以來造成兩岸對立，變成和平與戰爭的選擇，因此2024年國民黨一定要重返執政，立院要過半，才能讓兩岸和平，讓人民過好日子。

朱在共識營砲火全開，批評行政院通過高中職學費全免、私立大學補助學雜費3萬5000元台幣（約1125美元）是騙選票。他說，這是蔡英文總統過去選舉時就提的政見，竟到任期剩約半年才實施這個政策，是否應先向高中生及學生道歉？他也提及缺電、兩岸問題，指台灣電力不夠，非核家園政策是「詛咒乎別人死」。

侯友宜昨到基隆國民黨市黨部與黨籍議員座談，也提到黑金、國安、核電等議題，也強調面臨最重要、關鍵的是，「民進黨所謂的維持現狀，就是維持兵凶戰危的現狀，民進黨已把兩岸問題逼到面臨戰爭邊緣化」，這問題大家不能不重視。

對於「韓侯同框」，朱立倫說，侯、韓一直保持密切聯繫，韓是非常堅貞的國民黨員，非常支持國民黨提名的總統及立委參選人。對於國安會前秘書長金溥聰擔任競選執行長操盤侯選戰。朱立倫說，金溥聰令人敬重，感謝在最困難辛苦時來幫忙，絕對不要被綠營見縫插針，務必要團結在一起，「我們是一個大的團隊，希望團隊愈來愈好，人才愈多愈好」。

至於外傳鴻海創辦人郭台銘可能宣布獨立參選總統，國民黨副主席連勝文昨表示，每一個人做決定時，都要思考一下自己是否要面對歷史，要成為英雄，還是成為罪人，在關鍵時刻需要很多人拿出智慧，面對抉擇。

國民黨 侯友宜 韓國瑜

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