新聞幕後／侯金切割黨中央？與朱已握手深談

知情人士表示，侯友宜請金溥聰出任競辦執行長，朱立倫事前知情，也樂觀其成。圖為侯友宜（右）到基隆出席「社福三好」記者會。(記者張曼蘋／攝影)

國民黨 總統參選人侯友宜 6月28日公布由國安會前秘書長金溥聰擔任競選辦公室執行長操盤選戰，金溥聰當天就向黨主席朱立倫喊話，希望朱當「球隊老闆」募集糧草資源，朱則回應請大家叫他「總教練」，不要稱老闆，朱金隔空過招，政壇熱議侯友宜找金溥聰操盤選戰是要切割黨中央，不過，3人私下早已握手深談。

據了解，侯友宜5月上旬與將擔任競辦組織部副召集人的台南市前市議員謝龍介會面，謝龍介向侯分析，國民黨曾操盤總統大選的只有黨前副主席林豐正、金溥聰和朱立倫，高雄市前市長韓國瑜是自己操盤，侯用行政團隊打大選，又是在野，選戰面臨的狀況和打法完全不一樣，因此團隊會有盲點。侯後來向謝要了金溥聰的電話，最終找了金當操盤手。知情人士表示，侯請金出任競辦執行長，朱事前知情，也樂觀其成。

侯友宜公布金溥聰等競選辦公室人事後，和金共同拜會朱立倫，國民黨秘書長黃健庭陪同，大家「先禮後兵」，握手深談、有話直說。朱提及，外傳侯團隊分市府派、競辦派；金表示「我進來兩天已整合，大家都有共同的目標就是打贏選戰。」會談也提及黨內立委傅崐萁，金不諱言，他對朱最有意見的就是傅崐萁；朱則說明，同舟計畫是為了找回所有支持的力量，不是為傅。

知情人士表示，朱、侯、金深談有助內部統合，更大挑戰在於外部，全代會前最嚴肅的考驗包括鴻海創辦人郭台銘 、挺郭地方派系、韓國瑜的意向，侯韓會面是首先要務，因此黨中央1日促成侯韓同框，營造團結氛圍。

黨內人士表示，侯友宜競選辦公室1日成立，會有一番新氣象，但面對掌握執政優勢的民進黨，國民黨沒有樂觀的本錢，若選戰維持「三腳督」棄保奏效，還有一搏機會；但若郭台銘獨立參選形成「四腳督」，結果就真不敢預期，接下來硬戰一場接一場。