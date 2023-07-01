纏訟15年 中藥商行賄立委案 唯一有罪邱垂貞判刑定讞

中藥商公會全聯會爭取調劑權想修改「藥事法」，行賄遊說立委支持法案，檢方2008年依貪汙罪起訴第三屆立委邱垂貞等8人，前年更五審依公務員不違背職務收賄罪判邱3年10月徒刑，褫奪公權3年，沒收邱收賄的500萬元(台幣，下同，約16萬美元)，最高法院昨駁回上訴，歷經15年纏訟全案定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

1997年12月29日，近萬名中藥商走上街頭，抗議藥事法剝奪中藥商調劑權，有人呼喊「哪個大官沒有吃過中藥房抓的藥？」隔年立院修法。

檢調後來接獲檢舉指多名立委收賄而修法，搜索國會後起訴的立委包括民進黨 籍邱垂貞、林光華、趙永清、李俊毅和國民黨 籍許舒博、廖福本、陳鴻基、馮定國；但在案檢審理過程，廖福本身亡公訴不受理，其餘6人陸續獲判無罪；邱垂貞一審時遭重判8年徒刑，更三、更四審時也都遭判刑3年10月。

更五審認定，中藥商公會全聯會修法推動小組等人得知邱垂貞的胞兄也是中藥商，認為邱垂貞應能認同中藥商調劑權的困境，藉由辦理中藥人員培訓班課程邀請邱擔任講座等機會，尋求邱支持修正藥事法，為中藥商取得調劑權，並提供草案給邱參考。

邱垂貞1997年5月24日領銜向立法院提出藥事法第103條修正案，讓中藥販賣業者修習中藥課程達適當標準即擁有調劑權，並於同年月31日完成一讀程序。

中藥商公會全聯會修法推動小組在藥事法第103條修正案排入委員會審查、二讀及三讀完成修正前、甫完成修法後，陸續將200萬元、150萬元、150萬元交給替邱垂貞管理財務的胞兄收受。

邱垂貞收到賄款後，即在委員會以「誓死抗爭」等激烈言詞，表達通過修正案的立場，積極尋求其他立委支持、出席院會發言支持，並在其他立委表達反對意見，積極請求逕行三讀程序，讓藥事法第103條通過三讀，完成修法。

更五審認為邱垂貞當立委應為民謀福，卻違反公務員服務法及就職宣誓應謹守的廉潔問政，即使邱認為藥事法規定忽視傳統、剝奪中藥商利益而有應修正之處，也不得利用職務收受賄賂，使國家法紀與公務員官箴蕩然無存，判3年10月徒刑，褫奪公權3年，沒收未扣案500萬元犯罪所得。邱垂貞、檢方均上訴，最高法院認為更五審判決沒有違誤，量刑妥適，駁回雙方上訴，全案定讞。