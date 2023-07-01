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黑白集／蔡政府淪喪的何止官箴

黑白集

蔡政府官員不知怎麼了，一個接一個出事。駐泰代表莊碩漢剛因涉及性騷請辭，這幾天又傳出總統府發言人Kolas和隨扈不倫戀，遭對方妻子提告。洋洋灑灑100多頁的鹹濕對話曝光，她迅速請辭。

政府發言人是國家門面，蔡政府發言人卻不斷自毀。前有丁允恭把辦公室當砲房被告，後有丁怡銘牛肉麵造假事件，再有最短命政院發言人陳宗彥因接受性招待請辭；再加上Kolas的不倫戀，發言人失德比率之高，可以登上全球排行榜了。

在#MeToo事件中，外交官中鏢的比率也很高。除駐泰代表莊碩漢和駐菲代表徐佩勇外，還有駐日內瓦外交官被控傳不雅照騷擾。但外交部的處理，都讓加害者安全下樁。更惡劣的還有，懲戒法院院長李伯道被控性騷，司法院則讓他提前退休，退休金領好領滿。

司法院處理李伯道，沿用的正是國安局前局長陳明通從台大榮退的同一模式。犯了什麼錯不要緊，只要上頭有人罩著，就能安然抽身。唯一不同是，性騷的李伯道悄悄隱退，觸犯學倫的陳明通卻大聲喊冤，說林智堅論文案是「世紀大冤案」。當「作賊的喊抓賊」，台大只好要求教育部公開學倫審議全文，讓社會公斷。

種種官場現形記，說明蔡政府淪喪的不止是官箴，還有公理與信譽，和高層的識人之明。但一心只想著權力的人，會在乎榮譽嗎？

性騷 退休金 教育部

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