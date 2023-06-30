外傳金溥聰「第1刀」即砍朱 朱立倫：別讓綠營見縫插針

金溥聰近日加入國民黨總統候選人侯友宜競辦，被外界傳為阻斷黨主席朱立倫人馬的第一刀，朱立倫今早表示，別讓民進黨見縫插針。（記者王昭月／攝影）

國民黨 總統候選人侯友宜民調 數字低迷，最近請到有「金小刀」之稱的前黨祕書長金溥聰跨刀，卻傳出是阻斷國民黨主席朱立倫人馬進侯辦的第一刀，朱立倫今早南下高雄主持共識營前受訪表示，絕對不要被綠營見縫插針，國民黨也不可能照綠營的模式製造紛擾，「我們是一個團隊，務必團結在一起」。

外傳金溥聰進入侯友宜競辦，第一刀就揮向國民黨主席朱立倫，阻斷朱的人馬進駐侯辦。朱立倫對此說，金前祕書長在選戰操盤及對文宣經驗令人非常敬重，身為黨主席，也非常歡迎感謝，金在最困難辛苦時來幫忙。

「我們是一個大的團隊，做為黨主席，當然希望整個團隊愈來愈好，人才愈多愈好」，朱表示，不只金前祕書長，近日還有很多人會加入，每個角色都很重要，身為黨主席就是把候選人，尤其總統候選人變得愈強愈好，絕對不要被綠營見縫插針，也不可能照綠營的模式製造紛擾，我們是一個團隊，務必團結在一起。

媒體追問，侯友宜與高雄前市長韓國瑜明天可能在黃復興黨部周年慶同框合體，有無特別意義？朱表示，侯、韓二位市長一直保持密切連繫，且韓是非常堅貞的國民黨員，非常支持國黨提名的總統及立委候選人，明天的活動是黃復興周年慶，非常歡迎熱愛國民黨的朋友，尤其是黃復興有密切關系者來參與。

至於極可能獨立參選的鴻海創辦人郭台銘動作頻頻，柯郭配近期似也傳破局？朱立論被詢及相關看法時強調，國民黨現階段就是大家要團結努力，團結所有同志，爭取更多朋友在2024年大選一起下架民進黨。

就近日美麗島電子報最新民調，納入郭台銘後，侯友宜依仍是第3，朱立倫說，國民黨現在已重新整隊中，7月1日侯的競辦會正式成立，一個月來黨內腳步及作法雖有許多需要調整並反省檢討；但會重新整理、重新出發，號召更多優秀人才加團隊一起努力，相信能獲更多選民支持。

朱指出，像今天在高雄即把南部黨工幹部同志都整合在一起，明天有黃復興黨部的團結大會，周日由台北市黨部主辦的立委總統團結造勢，「一步一腳印，相信會愈來愈快地把大家整合在一起」。