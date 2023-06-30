我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

GPA超4.0又列富比世 華生申請哈佛落榜「恐因種族」

又1受害者 她淚訴遭NONO性侵2次 再爆賣雞排惡行

外傳金溥聰「第1刀」即砍朱 朱立倫：別讓綠營見縫插針

記者王昭月／高雄30日電
金溥聰近日加入國民黨總統候選人侯友宜競辦，被外界傳為阻斷黨主席朱立倫人馬的第一刀，朱立倫今早表示，別讓民進黨見縫插針。（記者王昭月／攝影）
金溥聰近日加入國民黨總統候選人侯友宜競辦，被外界傳為阻斷黨主席朱立倫人馬的第一刀，朱立倫今早表示，別讓民進黨見縫插針。（記者王昭月／攝影）

國民黨總統候選人侯友宜民調數字低迷，最近請到有「金小刀」之稱的前黨祕書長金溥聰跨刀，卻傳出是阻斷國民黨主席朱立倫人馬進侯辦的第一刀，朱立倫今早南下高雄主持共識營前受訪表示，絕對不要被綠營見縫插針，國民黨也不可能照綠營的模式製造紛擾，「我們是一個團隊，務必團結在一起」。

外傳金溥聰進入侯友宜競辦，第一刀就揮向國民黨主席朱立倫，阻斷朱的人馬進駐侯辦。朱立倫對此說，金前祕書長在選戰操盤及對文宣經驗令人非常敬重，身為黨主席，也非常歡迎感謝，金在最困難辛苦時來幫忙。

「我們是一個大的團隊，做為黨主席，當然希望整個團隊愈來愈好，人才愈多愈好」，朱表示，不只金前祕書長，近日還有很多人會加入，每個角色都很重要，身為黨主席就是把候選人，尤其總統候選人變得愈強愈好，絕對不要被綠營見縫插針，也不可能照綠營的模式製造紛擾，我們是一個團隊，務必團結在一起。

媒體追問，侯友宜與高雄前市長韓國瑜明天可能在黃復興黨部周年慶同框合體，有無特別意義？朱表示，侯、韓二位市長一直保持密切連繫，且韓是非常堅貞的國民黨員，非常支持國黨提名的總統及立委候選人，明天的活動是黃復興周年慶，非常歡迎熱愛國民黨的朋友，尤其是黃復興有密切關系者來參與。

至於極可能獨立參選的鴻海創辦人郭台銘動作頻頻，柯郭配近期似也傳破局？朱立論被詢及相關看法時強調，國民黨現階段就是大家要團結努力，團結所有同志，爭取更多朋友在2024年大選一起下架民進黨。

就近日美麗島電子報最新民調，納入郭台銘後，侯友宜依仍是第3，朱立倫說，國民黨現在已重新整隊中，7月1日侯的競辦會正式成立，一個月來黨內腳步及作法雖有許多需要調整並反省檢討；但會重新整理、重新出發，號召更多優秀人才加團隊一起努力，相信能獲更多選民支持。

朱指出，像今天在高雄即把南部黨工幹部同志都整合在一起，明天有黃復興黨部的團結大會，周日由台北市黨部主辦的立委總統團結造勢，「一步一腳印，相信會愈來愈快地把大家整合在一起」。

國民黨 侯友宜 民調

上一則

國務院批准4.4億對台軍售案 含彈藥及備用零件

延伸閱讀

侯友宜、韓國瑜終於要合體 7月1日同框登場

侯友宜、韓國瑜終於要合體 7月1日同框登場
參加世界新聞媒體年會 侯友宜：假新聞影響美國大選

參加世界新聞媒體年會 侯友宜：假新聞影響美國大選
金溥聰為侯整軍：朱立倫是球隊老闆 定位為提供資源角色

金溥聰為侯整軍：朱立倫是球隊老闆 定位為提供資源角色
新聞眼／把總教練拱成老闆 金攬指揮權？

新聞眼／把總教練拱成老闆 金攬指揮權？

熱門新聞

警員許順和與返台的健身女教練易紀茹有段90天的父女情，2人31年後再相遇合影，仍像父女一般。（記者林保光／翻攝）

31年前受領養到美國 她跨海尋恩警 續90天父女情

2023-06-29 02:26
台積電來美投資設廠，帶動北鳳凰城的華人生活需求，美國商場也看到潛在商機，規劃重整打造亞洲美食街，盼台灣特色餐飲進駐。圖為規劃重整的商場Asian Plaza Shopping Mall。（中央社）

台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒

2023-06-25 09:41
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。（本報資料照片）

遭爆戀已婚隨扈 台府發言人Kolas火速請辭獲准

2023-06-27 21:30
繼2019年美國來台轉機過境航班，開放託運行李免安檢後，交通部擬再納入「隨身行李」免安檢，最快下半年實施。示意圖。（本報資料照片）

美國航班旅客赴台轉機可望免安檢 最快下半年實施

2023-06-25 02:34
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。（本報資料照片）

台總統府發言人Kolas爆偷情已婚隨扈 Kolas：已無聯繫

2023-06-27 20:15
抬駐泰國前代表莊碩漢涉性騷請辭。(本報資料照片)

摸她手、邀入房…台駐泰前代表涉性騷 秘書忍半年才控訴

2023-06-25 20:33

超人氣

更多 >
31年前受領養到美國 她跨海尋恩警 續90天父女情

31年前受領養到美國 她跨海尋恩警 續90天父女情
是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價

是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價
你住這兒嗎？汽車保險最貴是這3州 還有這幾州擬飆漲

你住這兒嗎？汽車保險最貴是這3州 還有這幾州擬飆漲
華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利

華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利
哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲

哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲