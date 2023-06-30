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新聞眼／金小刀「以刑逼戰」清理戰場

記者 張睿廷、侯俐安
金溥聰雖然淡出政壇多年，依舊是直球對決、出手快狠準。（記者侯永全／攝影）
金溥聰雖然淡出政壇多年，依舊是直球對決、出手快狠準。（記者侯永全／攝影）

餵藥案隨著地檢署公布報告，36名幼童毛髮均未驗出巴比妥類等藥物，全案雖仍有疑點尚待釐清，但朝向「一場烏龍」的可能性愈來愈高。

新北市幼兒餵藥案延燒近一個月，藍綠都在輿論戰跌一跤。這起事件延燒之初，被視為「恩恩案」翻版，從5月中旬家長首度報案以來，新北市府儘管按程序調查，卻輕忽輿論嚴重性，直到6月8日檢調二度搜索約談，選戰團隊步調紊亂，無法有效回應社會，迅速釐清疑點，都讓侯陣營危機處理能力備受質疑。

看準侯友宜對於這類事件會陷入經驗窠臼，民進黨從主席賴清德到議員「照三餐」轟炸。侯陣營淪為防守姿態，此時正是侯團隊成形階段，難以替侯清理戰場。綠營有如撿到槍，卻也因此見獵心喜，擴大戰場，綠營立委賴品妤打出汐止幼兒園案，彷彿整個新北市幼兒園都陷入險境，侯友宜民調一度一蹶不振。

事實上，早從檢方月初複訊彭姓園長、7名教師交保，事件輕重就可看出端倪。近日隨著士林地檢署公布汐止幼兒園案未檢出並簽結全案，新北地檢署也公布毛髮檢測報告，均未驗出巴比妥等藥物反應，案情開始扭轉。

此時正值侯友宜選辦執行長金溥聰加入團隊，「金小刀」第一刀決定「以刑逼戰」，要求賴清德、賴發言人戴瑋姍24小時內道歉，否則就會提出加重毀謗罪的刑事告訴，就是要清理戰場、讓選民對民進黨製造恐慌氛圍產生反感，還要將「造謠」標籤，牢牢貼在賴清德身上，藉此機會痛擊賴清德與民進黨。

民進黨29日仍強硬咬緊「侯市府才最該道歉」，但愈是狡辯，戰火也將燒得愈久；其次，綠營當初攻擊侯友宜的力道有多大，反作用力就有多強；當初綠營打出「連新北孩子顧不好還想顧全國的孩子」，若是證實烏龍，戰局可能出現翻轉的機會。

賴清德 侯友宜 民進黨

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