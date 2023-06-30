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侯友宜、韓國瑜7月1日合體 傳郭台銘擬獨立參選

台灣新聞組／台北30日電
新北市長侯友宜何時與高雄市前市長韓國瑜同框備受關注，侯友宜競辦組織副召集人謝龍介宣布，「侯韓會」將於7月1日登場。（本報資料照片、取材自臉書）
新北市長侯友宜何時與高雄市前市長韓國瑜同框備受關注，侯友宜競辦組織副召集人謝龍介宣布，「侯韓會」將於7月1日登場。（本報資料照片、取材自臉書）

國民黨總統參選人侯友宜、高雄市前市長韓國瑜何時合體備受關注，侯友宜競辦組織副召集人謝龍介29日宣布，「侯韓會」確定會在7月1日的黃復興黨部67周年活動登場，他們會在周六正式同框。

謝龍介29日晚間在直播中指出，韓國瑜下午和他聯絡上，謝龍介說，「韓總說周六就會跟侯市長見面」，謝龍介說，「國民黨推誰，我們就支持誰，這是為中華民國打拚，不是為任何一個人，拿國旗是正常的、應該的，我們會好好來打拚！」

侯友宜28日記者會中，媒體問起謝龍介和高雄市前市長韓國瑜整合情況時，謝龍介就曾說，他個人和韓市長有交情，跟兄弟一樣，韓為了整個中華民國前途、台灣安全也是心心意意都聚焦在這個上面。他也說他們有約見面，韓、侯之間也常常通電話。

謝龍介29日晚受訪指出，7月1日侯韓會在黃復興黨部67周年活動同台。他說，韓國瑜6月20日出國之前，他打給韓，本來希望當時就要約侯見面，但韓說要出國了，29日返台再聯絡。下午兩人再聯絡，謝再追問何時要和侯見面，韓說「後天就同框了！」

國民黨立委王鴻薇29日接受媒體人王淺秋專訪，談到鴻海創辦人郭台銘擬串聯地方，助其獨立參選。據了解，郭是否獨立參選，將會觀察到7月23日國民黨全代會，視國民黨總統參選人侯友宜民調是否能超越民眾黨總統參選人柯文哲，才會做決定，郭甚至還期待「換侯」的可能。

對於傳出郭台銘研擬獨立參選總統，親柯人士透露，郭近日積極聯繫柯文哲，希望兩人再度見面交換意見，但因近期郭台銘被媒體披露，郭自稱有能力「併購」民眾黨跟柯文哲，甚至促成「郭柯配」，讓柯的幕僚認為此時機點兩人不宜見面，以免被政治操作影響選情，因而取消原訂的郭柯會。

對於郭台銘動態，國民黨立委林為洲29日表示，他認為郭台銘連署都是傳聞，但民進黨總統參選人賴清德最希望「四腳督」，「反倒是綠營會幫忙連署」，讓郭台銘連署數量可以過門檻。國民黨立委林思銘表示，他希望侯友宜能夠急起直追，與郭台銘積極尋求合作。

侯友宜29日到苗栗縣參訪，無黨籍苗栗縣長鍾東錦在媒體追問下表示，自己一向以藍營大兵自居，會跟隨國民黨腳步走。

國民黨 郭台銘 侯友宜

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