新聞評論／人妻反攻聖母峰 小英和賴清德能給公道？

總統府發言人Kolas Yotaka（左二）被爆與李姓隨扈（後右）傳不倫戀。圖為去年Kolas代表民進黨參選花蓮縣長時合照。（圖：Kolas競選團隊提供）

總統府發言人Kolas Yotaka 驚爆與去年競選花蓮縣長時的隨扈發生不倫戀，隨扈之妻除向Kolas提告求償外，也公開要求小英總統和賴清德 主席主持公道。但民進黨 能如她所請，還她老公，還她孩子爸爸，還她幸福圓滿的家庭嗎？

Kolas與隨扈的幽會暗語「登聖母峰」，已成網路熱門哏圖材料。不過，對於「聖母峰已被佔領」，總統府僅以「相關報導為Kolas個人私領域事務，府方沒有進一步評論」簡單回應，並立即准辭作了完美切割。

誠然，單純的男歡女愛是個人私領域事務。但Kolas的私情愛慾，不僅逾越道德倫常，也侵害人妻配偶權；而她作為總統府發言人，這必然影響總統府形象及公務執行。府方對其發言人踰矩敗德的私領域事務，不能沒有立場。

《公務員服務法》尚且要求公務員不得有損害公務員名譽及政府信譽之行為，總統府卻把政務人員不倫戀簡單劃入個人私領域事務後，就沒有進一步評論。而府方准辭，也只是避免影響公務及團隊，無關私德。蔡政府根本道德無感。

因為道德無感，所以衛福部政次王必勝小三生子，還能升官；當時的行政院長蘇貞昌還幫他說話，強調相信每一個人都是戮力從公，不會因為家裡的私事來妨礙公務。這到底是在給政務人員和公務員什麼樣的道德示範？

Kolas隨扈要「爬聖母峰」，Kolas開玩笑說「裝備不夠無法攻頂」。看著有小三生子的王必勝能夠升官，想和隨扈生孩子的Kolas，如今應該憾恨「裝備不夠」，攻頂不成反墜崖。

諷刺的是，面對黨內黑金與性騷 風暴，民進黨主席賴清德努力扛著「高道德標準」旗幟參選總統，但黑金結構解不開，性騷問題爆不完，加上他一路提拔的愛將Kolas又爆不倫戀，完全抹掉了民進黨那條虛構的道德標準。

Kolas隨扈之妻不久前在臉書貼出心碎圖，並引用《犀利人妻》台詞「不被愛的那個人才是第三者」。人妻的犀利反擊，讓「聖母峰」崩塌，但民進黨能不能還她老公、還她孩子爸爸、還她幸福圓滿家庭，只能看她和老公是不是還有愛。

至於人妻還期望小英總統和賴清德主持公道，但道德無感，怎麼會有公道？只能看會不會影響民進黨的花蓮立委選情，以及特別是賴清德的總統選情。