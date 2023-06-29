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鏡電視上架 前董座批是臭不可聞的弊案

記者何醒邦／台北29日電
鏡電視前董座陳建平發聲明指控，「鏡電視新聞台本是一件臭不可聞的政治弊案」。（本報資料照片）
鏡電視前董座陳建平發聲明指控，「鏡電視新聞台本是一件臭不可聞的政治弊案」。（本報資料照片）

NCC審查通過鏡電視上架等案，去年無預警遭拔除職務的鏡電視前董座陳建平，發聲明指控「鏡電視新聞台本是一件臭不可聞的政治弊案」，特別是牽涉到執政黨黑手的不當干預，而掌權者及其附庸硬將違法弊案扭曲為股東經營權之爭，一再試圖模糊焦點、遮掩真相，令人痛心。

陳建平質疑，NCC作為主管機關，委員們個個學識淵博，在明知鏡電視違法情況下，仍秉承上意執意包庇，這樣的官位坐得有何榮耀？如此的「獨立機關」到底還有什麼臉面要求人民信任？

陳建平說，他2022年5月告發創辦人裴偉迄今超過一年，希望檢調能夠守住公平正義的底線，而非如外傳受到執政者操控，但時至今日，他才深刻體會到裴偉不時在鏡電視股東前，所炫耀展示的民進黨高層關係竟是如此可怕。

鏡電視昨晚發聲明表示公司營運皆依法並恪遵許可處分的附款，絕無與他公司人力共用，所有股東均為本人投資並無股權轉讓、借名或代持等情事，且公司經營團隊的任用都秉持專業，並受到主管機關最嚴格審查，才通過負責人變更案。

針對外界指稱鏡電視遭掏空一事，公司也已經專業財會人士查核完畢，並無違法掏空公司的情形。

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