利用立院休會期排審 NCC強渡關山 鏡電視上架通過

NCC 28日排審鏡電視案，國民黨、時代力量等在野黨均到場抗議，NCC一早就管制電梯、內部重要通道。國民黨立委28日進入NCC，要求前往鏡電視案排審現場，發現八樓安全門上鎖，報警要消防員處理。（記者曾原信／攝影）

國家通訊傳播委員會（NCC）昨天利用立法院休會期間排審鏡電視案，在兩名審查委員棄權未投票 之下，以四比○通過鏡電視董監變更案以及第四台上架案；鏡電視預計最快7月在86頻道上架，全台約263萬用戶可以收看。

對此，在野三黨均表示不滿，國民黨 立法院黨團總召曾銘宗說，「陳耀祥膽大妄為，執行民進黨 意，強行通過鏡電視案，進一步葬送NCC公信力」；時力批評NCC委員喪失基本道德良心；民眾黨認為在國會休會期間強行排審，坐實了「替執政黨強渡關山」的指控。

國民黨總統參選人侯友宜也批評，理應捍衛新聞自由的NCC在民進黨派系強硬主導下強渡關山，漠視諸多程序正義，可正式宣告台灣新聞自由已死、獨立機關名存實亡；民進黨過去說好的「黨政軍退出媒體」根本像謊話與笑話。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳表示，民進黨的態度是合理且嚴格審查，NCC是委員制，所有委員應在合理、不受任何外力干擾且合法的嚴審空間下完成審查。民進黨團副幹事長洪申翰也說，審查執照是NCC權責，在合理嚴審情況下，尊重審查結果。

鏡電視是台灣近十年唯一拿到執照的新設新聞台，但NCC審議過程鏡電視爭議不斷，去年1月剛拿到執照，不到兩個月的時間，3月就爆發經營權大地震，一個月內換了四個董事長，同時也傳出有政治力介入，上架案引發外界高度關注。

對於NCC利用立法院休會期間排審鏡電視案，國民黨、時代力量昨一早就前往NCC委員會議現場抗議。由於NCC考量到在野黨團靜坐抗議的前例，因此管制電梯、建築內部重要通道等。

國民黨立委費鴻泰說，國人對鏡電視有許多疑問，陳耀祥應把問題說清楚、講明白，不要偷偷摸摸；時代力量立委陳椒華說，鏡電視已違反「附保留廢止權許可」附款的作為，NCC也背棄對立法院「調查有結果才會繼續審查」的承諾，鏡電視案非常荒謬、主委陳耀祥更是荒唐之極，她有義務要讓全民清楚了解。

由於市場對鏡電視資金來源、股東股權狀況有疑慮，NCC這次通過鏡電視董監變更案的同時，也加上一條附款，要求鏡電視八大原始股東須立下切結書，股權除了交付信託外，不得全部或部分轉讓持股，也不得找其他人頭代為持股。NCC主秘黃文哲說，如果鏡電視八大股東不願意在一個月內出具切結書，這個董監變更案就不會發生效力。

昨天出席鏡電視案審查會議的共有六名NCC委員，除了主委陳耀祥與三位委員投票同意通過，另外有兩位委員選擇棄權、並未投票，讓外界議論紛紛。黃文哲表示，棄權的兩位委員是林麗雲以及王維菁，兩人在會議中對鏡電視董事長鄭優提出相當多疑問，但兩人認為鄭優的說明缺乏足夠證據讓她們支持鏡電視案通過，因此以棄權方式表態。

鏡電視董事會成員董事長鄭優、總經理蔡滄波，以及董事洪玟琴、董事廖芳潔昨赴NCC陳述意見。鏡電視在審查過程中承諾盡快完成增資，將資本額從20億元台幣（約6400萬美元）增資為30億元台幣。