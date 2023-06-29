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王淺秋爆郭台銘擬獨立參選 藍委憂：綠營會幫忙連署

記者屈彥辰／台北29日電
郭台銘傳將獨立參選，時間點可能落在723國民黨全代會前。國民黨立委林為洲（左）29日表示，連署沒這麼容易，這都是傳聞，「反倒是綠營會幫忙連署」。（圖：國民黨團提供）
郭台銘傳將獨立參選，時間點可能落在723國民黨全代會前。國民黨立委林為洲（左）29日表示，連署沒這麼容易，這都是傳聞，「反倒是綠營會幫忙連署」。（圖：國民黨團提供）

國民黨立委王鴻薇今早接受媒體人王淺秋專訪，王淺秋提到她獲悉鴻海創辦人郭台銘擬獨立參選，王鴻薇則說時間點可能落在723國民黨全代會前。國民黨立委林為洲今日表示，連署沒這麼容易，這都是傳聞，「反倒是綠營會幫忙連署」。

王鴻薇接受王淺秋專訪，雙方聊到近期國民黨總統大選選情。王淺秋表示，她透過管道得知，郭台銘擬獨立參選，郭在台中和中部的地方發起連署；王鴻薇回應她也聽過，會在全代會之前，並無奈說如真的變成「四腳督」，民進黨總統參選人賴清德作夢都會笑。

來源：聯合新聞網

林為洲今日在國民黨團記者會後對此表示，賴清德最希望四腳督，但他認為郭台銘連署這部分沒有這麼容易在短時間內完成，這個都是傳聞，沒有實際說是誰幫忙連署，「反倒是綠營會幫忙連署」，讓郭台銘連署數量可以過門檻。

林為洲強調，這兩天看起來國民黨總統參選人侯友宜陣營應該更努力的溝通，向郭董更誠懇、低姿態溝通還有請託，他也認為前總統馬英九重要幕僚、國安會前秘書長金溥聰要當侯的競總執行長，這是好消息，凝聚國民黨團結的氣勢。

國民黨立委林思銘表示，大家都知道他挺郭台銘，現在局勢會隨著選情變化，他希望侯市長能夠急起直追，不管是高雄市前市長韓國瑜，近期可能會合體同台，同時也要跟郭台銘積極的尋求合作，當然郭有他的規畫跟想法，但理念都一樣，如何整合才是侯市長積極要做的。國民黨要好好做自己，把自己的氣勢做起來，選票是在人民的手上，而不是在政黨高層利益的算計上，提出好的政策牛肉才能獲得選民認同。

林為洲則說，林思銘原來挺郭，他是挺侯，現在都一起挺侯，現在要把氣勢做出來。

國民黨 郭台銘 賴清德

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