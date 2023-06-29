黑白集／中央猛鬥地方 難道是兩國？

新北市幼兒園餵藥案，其中汐止幼兒園部分，士檢28日以「與犯罪無涉」全案簽結。(本報資料照片)

有沒有這樣的政府，中央老是在鬥地方，彷彿那是另一個國家。新北幼兒園「餵藥事件」經一關又一關檢測 ，確認是烏龍一場，並無任何幼兒檢出藥物殘留。但是，行政院還緊咬不放，說還要再確認檢驗方法及檢驗結果是否可靠。行政院這麼閒，何不去查查高雄醫師亂開苯巴比妥事件？

行政院槍口對準新北市，原因無他，因為侯友宜 要參選總統。但事實真相已如此明白，行政院卻還在硬拗，不怕被選民看扁？

因去年選舉大敗辭官的行政院前院長蘇貞昌，最近重出江湖為賴清德 助選，也拿故事亂咬。蘇貞昌指控，中央在新北興建社會住宅的相關活動，侯友宜一次也沒到場。對此，侯陣營立即貼出多張和蔡總統同框照片反駁，證明蘇貞昌一張嘴什麼瞎話都敢說。

蔡政府號稱「完全執政」，實際上執政面向卻很「不完全」，中央老是把非綠執政的縣市視為異己，當成仇敵在打。最近，台東縣長饒慶鈴好不容易爭取到釋迦恢復輸陸，農委會主委陳吉仲卻批她「自貶國格」。拜託，農委會若這麼有本事，別人還需要幫你善後嗎？誰自貶國格，民眾都看在眼裡。包括陳吉仲為了爭北農權位，鬧得好難看，還像政務官嗎？

中央不把地方當成合作夥伴，一個國家難道要撕成兩半？「君不君」的不仁模樣，我們算見識了！(轉載自聯合報)