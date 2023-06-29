我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加神祕豪華古宅一周成交 要價680萬

出國難…中國民眾申請歐美簽證預約「一號難求」

黑白集／中央猛鬥地方 難道是兩國？

黑白集
新北市幼兒園餵藥案，其中汐止幼兒園部分，士檢28日以「與犯罪無涉」全案簽結。(本報資料照片)
新北市幼兒園餵藥案，其中汐止幼兒園部分，士檢28日以「與犯罪無涉」全案簽結。(本報資料照片)

有沒有這樣的政府，中央老是在鬥地方，彷彿那是另一個國家。新北幼兒園「餵藥事件」經一關又一關檢測，確認是烏龍一場，並無任何幼兒檢出藥物殘留。但是，行政院還緊咬不放，說還要再確認檢驗方法及檢驗結果是否可靠。行政院這麼閒，何不去查查高雄醫師亂開苯巴比妥事件？

行政院槍口對準新北市，原因無他，因為侯友宜要參選總統。但事實真相已如此明白，行政院卻還在硬拗，不怕被選民看扁？

因去年選舉大敗辭官的行政院前院長蘇貞昌，最近重出江湖為賴清德助選，也拿故事亂咬。蘇貞昌指控，中央在新北興建社會住宅的相關活動，侯友宜一次也沒到場。對此，侯陣營立即貼出多張和蔡總統同框照片反駁，證明蘇貞昌一張嘴什麼瞎話都敢說。

蔡政府號稱「完全執政」，實際上執政面向卻很「不完全」，中央老是把非綠執政的縣市視為異己，當成仇敵在打。最近，台東縣長饒慶鈴好不容易爭取到釋迦恢復輸陸，農委會主委陳吉仲卻批她「自貶國格」。拜託，農委會若這麼有本事，別人還需要幫你善後嗎？誰自貶國格，民眾都看在眼裡。包括陳吉仲為了爭北農權位，鬧得好難看，還像政務官嗎？

中央不把地方當成合作夥伴，一個國家難道要撕成兩半？「君不君」的不仁模樣，我們算見識了！(轉載自聯合報)

侯友宜 檢測 賴清德

上一則

王淺秋爆郭台銘擬獨立參選 藍委憂：綠營會幫忙連署

下一則

毛髮未驗出 汐止幼園餵藥案簽結 侯營：賴清德應道歉

延伸閱讀

金溥聰稱朱立倫是「球隊老闆」 朱：老闆是所有黨員同志

金溥聰稱朱立倫是「球隊老闆」 朱：老闆是所有黨員同志
請出金溥聰操刀文宣空戰 侯：我親自拜託

請出金溥聰操刀文宣空戰 侯：我親自拜託
侯友宜公布人事布局 金溥聰任競辦執行長

侯友宜公布人事布局 金溥聰任競辦執行長
新聞幕後／侯三顧茅廬 金小刀快速整隊

新聞幕後／侯三顧茅廬 金小刀快速整隊

熱門新聞

台積電來美投資設廠，帶動北鳳凰城的華人生活需求，美國商場也看到潛在商機，規劃重整打造亞洲美食街，盼台灣特色餐飲進駐。圖為規劃重整的商場Asian Plaza Shopping Mall。（中央社）

台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒

2023-06-25 09:41
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。（本報資料照片）

遭爆戀已婚隨扈 台府發言人Kolas火速請辭獲准

2023-06-27 21:30
繼2019年美國來台轉機過境航班，開放託運行李免安檢後，交通部擬再納入「隨身行李」免安檢，最快下半年實施。示意圖。（本報資料照片）

美國航班旅客赴台轉機可望免安檢 最快下半年實施

2023-06-25 02:34
朱海君(左)摘金後，老公NONO曾獻吻放閃。（本報資料照片）

涉性騷性侵近20人包含15歲少女 NONO認錯：停止演藝工作

2023-06-22 02:15
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。（本報資料照片）

台總統府發言人Kolas爆偷情已婚隨扈 Kolas：已無聯繫

2023-06-27 20:15
檢方對夏搜索，命其脫掉上衣勘驗身體，但其身體、雙手經檢視都未發現可疑傷痕或痕跡。圖／檢方提供

謀財未害命…台「五億男」配偶半裸遭採證 畫面曝光

2023-06-21 16:41

超人氣

更多 >
護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多

護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多
搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟
50歲以後 這是每年應做的最重要檢查

50歲以後 這是每年應做的最重要檢查
瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管

瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管
蕭敬騰求婚鴿子蛋鑽戒大有來頭 13.33克拉 市價322萬

蕭敬騰求婚鴿子蛋鑽戒大有來頭 13.33克拉 市價322萬