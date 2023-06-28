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勸韓冰選中正萬華立委 藍市黨部主委：找了4次最後未成

記者楊正海／台北28日電
台北市黨部主委黃呂錦茹上午在「POP撞新聞」接受黃暐瀚專訪。(圖／取自直播畫面)
台北市黨部主委黃呂錦茹上午在「POP撞新聞」接受黃暐瀚專訪。(圖／取自直播畫面)

國民黨台北市立委第五選區（北中正、萬華）初選，因民調數據差異過大而有疑慮，因此提名程序至今未完成。台北市黨部主委黃呂錦茹上午在「POP撞新聞」接受黃暐瀚專訪時透露，前後共找過韓國瑜女兒韓冰談了4次，前兩次韓冰沒有拒絕，第三次突然生變，第4次還找韓國瑜一起談，但最後仍未成功，但她現在還是希望韓冰這次能夠投入選戰。

對於中正萬華選情，黃呂錦茹說，這一區國民黨覺得不好選，問題不是產品不好，而是在地議員誰都不服誰，難以團結，才希望找「奇兵」來解決問題，而且內部2次參考民調，國民黨在中正萬華的支持度，還是高於民進黨和民眾黨，所以才想找奇兵。

黃呂錦茹指出，剛開始找韓冰時，前2次她說要考慮，沒有拒絕，也想到該如何啟動提名機制，但韓冰非常客氣，希望要對地方公平，不要立刻用徵召，她願意接受民調，民調前要先和地方接觸。

黃呂錦茹也說，原本最大希望就是韓冰，但不知道發生什麼事，第3次與韓冰見面，她說要出國再深造，第4次把韓國瑜也請出來講，但最後韓國瑜說，尊重韓冰。韓冰也認為，因為這次選舉，父親韓國瑜會幫很多人的忙，若自己又出來選立委不太好，不希望互相影響。黃呂錦茹說，可能韓冰的考慮比較細膩一點。

韓國瑜 民調 國民黨

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