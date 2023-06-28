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請出金溥聰操刀文宣空戰 侯：我親自拜託

台灣新聞組／新北28日電
國民黨總統參選人侯友宜27日指出，他親自邀請國安會前秘書長金溥聰（圖）加入競選團隊。(本報資料照片)
國民黨總統參選人侯友宜27日指出，他親自邀請國安會前秘書長金溥聰（圖）加入競選團隊。(本報資料照片)

國民黨總統參選人侯友宜昨天指出，競選辦公室會在7月正式擴大成立，國安會前秘書長金溥聰已加入競選團隊，近期還會不斷招募更多人才，本周會對外公布；他會請黨主席朱立倫擔任競總榮譽主委，也會拜訪各大老及長官，請大家協助。

本報系聯合報報導，朱立倫表示，他和侯友宜都有密切聯繫，已知此事，金溥聰很優秀，文宣和空戰都有經驗。至於金溥聰由誰幫忙牽線，侯友宜說，「金溥聰是我親自去拜託的」，金以往有打選戰經驗，更有媒體、空戰、各項領導的方向與能力，足以負起重責大任，「所以我親自去拜託他出來」。

不具名國民黨立委表示，侯友宜的選舉團隊中，需要有全國大選實務經驗的人才加入，打選戰需要扮黑臉的人實質進入核心，參與決策，他認為，無論金溥聰或台北市政顧問陳國君都是很好的人選。

據台北中國時報報導，侯競辦實際運作將由朱立倫親自掌舵。朱昨也強調，侯是最強候選人，他是總教練，團結打這一仗。

據報導，不具名立委指出，在金溥聰操盤下，國民黨取得多次大勝，金具備現在侯團隊所缺乏的全國視野以及議題敏感度，無疑是一劑強心針。

不過，該名立委也指出，「馬金體制」過去得罪不少黨內地方派系，在黨內急須整合的此刻，金溥聰的出現難保不會刺激部分地方人士，若將金擺在太顯眼的職務，如總幹事一職，恐造成整合困難。只是，亦有黨內人士認為，金溥聰的加入也可造成「鯰魚效應」，讓問題浮出檯面，早點解決也有助選戰走上正軌。

據報導，朱立倫昨天指出，侯競選辦公室將會有五個領域，包含文宣、組織及立院、國政顧問團、後勤、社群，五大部門實際掌舵手是作為「總教練」的朱立倫；文宣及議題部分由金溥聰操刀；國政顧問團會廣納泛藍學者專家以及前閣員，前行政院長毛治國或前行政院副院長杜紫軍都是召集人的可能人選；後勤部門由侯友宜親信、前新北市副市長謝政達主責，替侯友宜處理行政事務以及安排資源後勤；社群部門將會召集黨內青年才幹，與文宣部門配合打空戰。

重中之重的組織動員部分，除了前立法院長王金平將籌組「厚友誼立委後援會」，號召前任及現任立委替侯友宜壯聲勢，競選辦公室也會有一部門專責負責組織立委。該部門規畫由黨中央組發會以及國民黨團總召曾銘宗聯手負責。

侯友宜 國民黨 王金平

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