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立法院休會 NCC強行排審鏡電視兩案

台灣新聞組／台北28日電
時代力量立委陳椒華（圖）舉行記者會反對NCC排審欲通過鏡電視案。(記者曾原信／攝影)
時代力量立委陳椒華（圖）舉行記者會反對NCC排審欲通過鏡電視案。(記者曾原信／攝影)

國家通訊傳播委員會（NCC）今天審理鏡電視董監變更案以及第四台上架案，由於這兩案審理期限已過，無論鏡電視申請案最終結果是「過」或者「不過」，NCC都必須在近期給出最終結論。時代力量立委陳椒華昨表示，NCC主委陳耀祥趁著立法院休會期間火速排審，「這是陳耀祥向外展現的權力傲慢」，國民黨團今早也赴NCC抗議。

據了解，今天NCC委員會，除了申請迴避的NCC副主委翁柏宗，其他委員幾乎是全數到齊，而委員也會針對鏡電視營運現況做出提問，NCC有望近期針對鏡電視案做出最終結論。

鏡電視去年3月爆發經營大地震，短短1個月內換了4個董事長，因此鏡電視在去年4月12日向NCC提出董監變更申請案，後續也在5月份提出上架第四台申請案。

依照法規，NCC依程序可審理180天，必要時可延期一次，也就是說，NCC審理期限最長為1年，無論鏡電視這兩個案子「過」與「不過」，NCC理應要在今年4、5月做出最終結論。

NCC委員會5月初排案審查鏡電視案時，多名國民黨立委衝到NCC主委室靜坐，要求停止審查，加上當天鏡電視董事長鄭優未到會陳述，而改為6月初審查；未料，6月初的審查，鏡電視董事長鄭優因為個人因素無法出席，這也讓鏡電視董監變更案、第四台上架案無法決議，延宕至今天召開審查會議。

陳椒華昨表示，她昨接到NCC內部檢舉，陳耀祥無視鏡電視已經違反「附保留廢止權許可」附款的作為、背棄對立法院「調查有結果才會繼續審查」承諾，在立法院休會期間，還有一位NCC委員確診請假情況下排審。

陳椒華呼籲陳耀祥，別再放水護航鏡電視，撤掉違反立法院決議的議程內容。

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