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冷眼集／拿不下北農總座就流會 民進黨吃相難看

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台北農產運銷公司26日舉行股東會與董事會，北市府與農會派合作下，一共拿下董事會14席次董事，金門縣前縣長楊鎮浯（中）擔任董事會會議召集人。(記者余承翰／攝影)
台北農產運銷公司26日舉行股東會與董事會，北市府與農會派合作下，一共拿下董事會14席次董事，金門縣前縣長楊鎮浯（中）擔任董事會會議召集人。(記者余承翰／攝影)

台北農產運銷公司經營權變天，開完股東會後，原定接續召開董事會選出7席常務董事及推舉董事長，並開臨時常董會任命總經理，但農委會及青果社9名董事缺席，導致北農董、總人事難產。農委會事後發布新聞稿，指北市府企圖全包常董席次，霸道作風嚴重傷害公司治理，農委會感到遺憾。但實情是這樣嗎？

北農今天選出23席董事，選舉結果台北市政府拿下5席董事、農委會7席、民股5席、全國農會4席及青果運銷社2席；全國農會總幹事張永成會前表示，將推金門前縣長楊鎮浯出任董事長，接著召開臨時常董會，如無意外，由高雄前農業局長吳芳銘出任總經理，但農委會7席董事及青果社2席董事缺席，造成流會。

農委會退席的動作太大，並且指控台北市政府「霸道」，使得北農這次改選蒙上更加濃厚的政治味，加上國民黨籍高雄市前市長韓國瑜曾任北農總經理，使得這項人事特別受到關注。

不過，農委會指則北市府霸道之餘，其實也要檢討自己掌握董事席次不如人，而會前的鋪陳也很難讓人視而不見。

在改選之前就有綠媒帶風向，指過去北農慣例由北市府推派董事長、農委會指派總經理，雙方合作分別管運銷及產地，共同合作把關，確保產地農民及台北市民的權益。但問題是，北農真的有此慣例嗎？

6年前，吳音寧出任的北農總經理的過程，從形式來看，吳的出線完全是由北市府決定。2017年6月13日，台北市政府市長室遴選北農總經理，當天共有4位候選人，分別為民進黨秘書處主任蔣玉麟、畜產公司前董事長郭萬清、前民進黨立委賴坤成及作家吳音寧，經14位委員投票，由吳出線，綠媒指稱總經理由農委會「推派」之說，不攻自破。

農委會指北市府霸道，稱北農董事會歷來推選常務董事的慣例，是按照受託股權當選董事的席次比例推舉，本屆農委會及青果社共當選9席董事，依比例可推舉3席常董，不料北市府竟不顧過往慣例及公司治理，企圖全數包攬常董席次，如此作法無法反應北農真實股權結構，對公司經營正常運作也傷害至鉅，農委會無法接受北市府政治化的運作。

北農董事會推選常務董事的遊戲規則是否真如農委會所言，依比例可推舉3席常董，外界不得而知，但如果真能拿3席常董，依比例而言，實屬優待，但實力仍不如市府與農會系統聯手，這是實力原則，如果北市府及農會系統結盟已有默契，北農董總易主，這是必然，這不是公司治理的ABC嗎？

再說，即使北市府與農會聯手囊括常董席次，農委會仍是上級的監督單位，怎麼可以「恐嚇」北市府以後「應負起調配農產供銷權責」，農委會是在怕什麼？是在推什麼？何況9名董事上陣也未必能讓對手輕易得逞，農委會在算計的恐怕只是保住總經理1席，民進黨吃銅吃鐵7年了，連這一個北農總座都不放過，吃相實在太難看了。 (轉載自聯合新聞網「重磅快評」)  

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