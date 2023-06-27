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破除老三魔咒 侯友宜台大演講聲量衝最高

記者李定宇／新北27日電
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析今年5月27日至6月25日近一個月三位總統參選人聲量比較。(本報資料照片)
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析今年5月27日至6月25日近一個月三位總統參選人聲量比較。(本報資料照片)

新北市長侯友宜近日多份民調位居第三，被外界冠上老三名號，但據網路溫度計《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統5月底至目前，侯友宜在台大演講時間點總聲量仍然最高，共9萬4417筆討論，輾壓民眾黨主席柯文哲及民進黨賴清德

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析今年5月27日至6月25日統計，近一個月三位總統參選人聲量比較，侯友宜總聲量最高，其中聲量最高點出現在6月20日台大演講期間，共9萬4417筆討論。

由於19日侯友宜受邀到台大政治系演講，提問環節現場一名同學不滿主持人都讓非台大學生提問，讓一旁的侯友宜表情有些尷尬。另外先前在政治大學活動上提問「總統選輸是否辭新北市長？」的政大同學也到場發問同樣的問題，引發眾人關注。

網路溫度計表示，民眾黨主席柯文哲總聲量則暫居第二名，其中聲量最高點出現在6月25日，共7萬1135筆討論。因為柯文哲日前透露，自己對於明年總統選戰態度是「可以選就選，不能就算了，不需要參選聲明，只需要退選聲明」。外界解讀柯文哲是「不排除退選」，但他25日又稱「沒找到退選理由」，引發外界討論。

至於民進黨總統參選人賴清德總聲量則是敬陪末座，整個月裡面聲量最高點出現在與台大政治系學生進行「快問快答」挑戰，5月30日共4萬9741筆討論。當被問及「最想跟哪位國家元首共進晚餐」？賴清德秒回「習近平」。對此中共外交部則說「台灣是中國的一部分，對於台灣島內候選人言論不發表評論。」

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統五月底至目前，侯友宜在台大演講時間點總聲...
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統五月底至目前，侯友宜在台大演講時間點總聲量仍然最高。(圖：網路溫度計提供)

侯友宜 柯文哲 賴清德

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