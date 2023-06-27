我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉撞樹著火 北加華裔母女喪生 4天湧入8萬善款

「黑人」回應性騷控訴：毫無根據「全屬虛偽不實」

柯拋貨貿先於服貿 批賴不會轉彎 與陸關係打死結

記者林銘翰／台北27日電
台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲26日接受廣播節目專訪。(記者曾原信／攝影)
台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲26日接受廣播節目專訪。(記者曾原信／攝影)

民眾黨總統參選人柯文哲昨天接受廣播專訪指出，中國大陸還是台灣重要的經濟對象，看數字就知道；中國常拿海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）嚇唬台灣，其實中國是政治凌駕經濟的邏輯思維，「所以我非常清楚，ECFA一定不會停，因為它會讓台灣脫鉤」。

對於國民黨總統參選人侯友宜批評，當年民進黨與柯文哲阻擋兩岸服貿協議，柯說，他當時是說「反黑箱，不反服貿」，自己比民進黨務實多了。

「兩岸監督條例要先拿出來，否則沒有規範會永無寧日。」柯文哲表示，他還是主張貨貿優先於服貿，因為貨貿比較少「人的問題」，還是比較好應付。

至於民進黨總統參選人賴清德前天說，重啟服貿是走回「一中市場」，沒有看到現在的世界局勢，柯文哲表示，賴清德的戰略是想要與中國脫鉤，問題是做不做得到，「賴清德當醫生的時間太短了」，醫生當久的人就知道，要常常思考臨床問題，思考邏輯也會比較不同。

被問到賴清德跟中國大陸的關係要怎麼解決，柯文哲表示，這個問題是「打死結」，「我猜企業界想到這個，要投他就很困難」，大陸關係沒有辦法解決，台灣經濟一定不好。他認為賴清德是很謹慎的人，但這不叫優點，「他好像都不太轉彎，這是優點兼缺點」；侯友宜是刑警出身，比較接地氣，「但是也只有這樣而已」。

外界關注鴻海創辦人郭台銘是否獨立參選2024總統。台灣民眾黨總統參選人柯文哲昨表示，現階段不可能擔任郭台銘副手，之前稱「退選要有理由」是謙虛說法。

日前曾傳出下半年將訪問新加坡，柯文哲昨天也證實，若訪問新加坡，會與政府高層晤談並赴李光耀學院演講；除了訪問新加坡，也會走訪越南、菲律賓，將此行定調為「新南向政策總檢討」。

柯文哲 賴清德 新加坡

上一則

黑白集／賴清德的退選大聯盟

下一則

逾半美國人 支持在台周邊加強部署

延伸閱讀

傳台美討論賴清德今夏訪美 台：目前無出訪規畫

傳台美討論賴清德今夏訪美 台：目前無出訪規畫
侯友宜批民進黨與柯文哲「當年擋服貿」 籲兩岸應合作

侯友宜批民進黨與柯文哲「當年擋服貿」 籲兩岸應合作
拋重啟服貿遭圍攻 柯文哲嗆賴清德「放狗咬人」

拋重啟服貿遭圍攻 柯文哲嗆賴清德「放狗咬人」
賴清德直搗侯友宜本命區 直言「新北贏，就能贏」

賴清德直搗侯友宜本命區 直言「新北贏，就能贏」

熱門新聞

台積電來美投資設廠，帶動北鳳凰城的華人生活需求，美國商場也看到潛在商機，規劃重整打造亞洲美食街，盼台灣特色餐飲進駐。圖為規劃重整的商場Asian Plaza Shopping Mall。（中央社）

台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒

2023-06-25 09:41
台中五億男案件，中檢今天偵結。圖／報系資料照

台「5億男」案偵結 殺人罪不起訴 「假結婚」分不到遺產

2023-06-20 22:13
台中市林姓男子懷疑女兒尋短身亡與遭人性侵拍片有關，林夥人私刑打死人，更一審判林5年10月徒刑。圖／本報資料照

女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治

2023-06-18 16:33
繼2019年美國來台轉機過境航班，開放託運行李免安檢後，交通部擬再納入「隨身行李」免安檢，最快下半年實施。示意圖。（本報資料照片）

美國航班旅客赴台轉機可望免安檢 最快下半年實施

2023-06-25 02:34
朱海君(左)摘金後，老公NONO曾獻吻放閃。（本報資料照片）

涉性騷性侵近20人包含15歲少女 NONO認錯：停止演藝工作

2023-06-22 02:15
檢方對夏搜索，命其脫掉上衣勘驗身體，但其身體、雙手經檢視都未發現可疑傷痕或痕跡。圖／檢方提供

謀財未害命…台「五億男」配偶半裸遭採證 畫面曝光

2023-06-21 16:41

超人氣

更多 >
曾是搶手貨 Instant Pot 為何淪至破產？

曾是搶手貨 Instant Pot 為何淪至破產？
鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相

鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相
買蔬果、有機食物或肉類 這些超市比沃爾瑪或Target划算

買蔬果、有機食物或肉類 這些超市比沃爾瑪或Target划算
年長者易便秘 多吃這5種食物有助緩解

年長者易便秘 多吃這5種食物有助緩解
媒體揭談判內幕：普里格津自覺太過火 普亭拒接他電話

媒體揭談判內幕：普里格津自覺太過火 普亭拒接他電話