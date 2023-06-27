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搶救侯民調 金溥聰進團隊 馬英九、朱立倫任榮譽主委

台灣新聞組╱綜合27日電
國民黨前秘書長金溥聰(圖中)已進入侯友宜團隊。(本報資料照片)
國民黨前秘書長金溥聰(圖中)已進入侯友宜團隊。(本報資料照片)

國民黨總統參選人侯友宜近期民調低迷，團隊已快速整隊升級，整合藍軍最強戰力，競選工作室全新陣容將在本周宣布，國安會前秘書長金溥聰已進入團隊，參加重要會議。據了解，未來侯競選總部成立後將設立執行長操盤選戰，不設主委，將邀請前總統馬英九等多位前主席及大老、現任主席朱立倫出任榮譽主委。

據了解，未來馬英九系統也會進入侯團隊，包含重量級的前官員。而台北市政顧問陳國君已經進入侯團隊幫忙一個月，多次參與開會，7月將正式進駐。

一位藍營輔選要角表示，因應選情，藍營好幾個陣營討論，朱立倫直接擔任侯友宜競總主委做「總教練」，能發揮最大整合效果；該人士呼籲，無論7月初侯友宜是要成立競選辦公室或競選總部，朱都要趕快接任主委，衝刺選情。但據了解，侯友宜競選辦公室設立執行長操盤選戰，未來不設競總主委，由執行長實質操盤。

侯友宜昨到南投進行縣市交流座談，更密訪埔里中台禪寺，會晤剛接任住持的見穎大和尚。南投縣長許淑華全程陪同，但「挺郭大將」南投縣議長何勝豐未現身。被問及此行是否為尋求宗教界支持，侯表示，中台禪寺在新北市有十個精舍，幫助新北市民非常多，所以代表市民感謝中台禪寺。

侯友宜並帶領市府團隊參訪南投縣竹山鎮，與地方創生團隊、農業團體座談交流；隨後由前縣長林明溱陪同參拜竹山紫南宮。

針對兩岸關係，侯友宜競選工作室發言人江怡臻說，侯的態度非常清楚，兩岸最重要的就是對等尊嚴，重啟對話、務實交流，兩岸服貿就是其中一個很好的例子。對民眾黨主席柯文哲曾反服貿，現在又說要重啟，侯辦發言人呂家愷說，柯每天講的，「初一十五都不一樣」，變來變去。

侯友宜日前指未來兩岸開放後，可思考讓更多中國交換學生留台灣就業。民進黨發言人張志豪昨表示，面對台灣缺工問題，解決方案不應該是未經詳細評估就草率開放中國交換學生留在台灣就業，侯友宜此舉根本是「請鬼拿藥單」。

侯友宜 馬英九 就業

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