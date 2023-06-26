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侯友宜批民進黨與柯文哲「當年擋服貿」 籲兩岸應合作

記者劉明岩、林宛諭、劉懿萱、張睿廷、林麗玉／台北26日電
國民黨總統參選人侯友宜（前排右二）25日與地方座談，會後全體高呼「凍蒜」。（記者劉明岩／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜（前排右二）25日與地方座談，會後全體高呼「凍蒜」。（記者劉明岩／攝影）

國民黨總統參選人侯友宜昨到彰化縣鹿港參訪，他表示，以前到現在政策非常明確，兩岸應重啟對話、務實交流，經貿、教育、文化、經濟的合作勢必要快速展開；他並點名，當年是民進黨、柯文哲阻擋兩岸服貿協議。

民進黨總統參選人賴清德（中）25日出席新北市信賴台灣之友會成立大會，行政院前院長...
民進黨總統參選人賴清德（中）25日出席新北市信賴台灣之友會成立大會，行政院前院長蘇貞昌（左）、立法院長游錫堃（右）到場相挺。（記者胡經周／攝影）

民進黨總統參選人賴清德表示，台灣經濟體質、產業結構已與十年前截然不同，任何人主張重啟服貿，重回「一中市場」的老路，就是沒有看清現今的國際局勢。

至於台東鳳梨釋迦恢復輸陸，農委會主委陳吉仲在個人臉書批評台東縣長饒慶鈴「配合中國起舞」，「自貶國格」。侯友宜昨晚表示，謝謝饒縣長為大家開了一扇門，做了地方父母官該做的事，照顧農民生計，反映地方聲音。侯友宜競選工作室發言人呂家愷說，陳吉仲束手無策只會嘴砲酸人，根本是「自貶人格」，讓農民坐以待斃。

侯友宜昨在彰化縣長王惠美、立委謝衣鳯、彰化縣議長謝典林等人陪同下到鹿港南勢社區參訪，並到縣議會與地方座談。因謝典林挺鴻海創辦人郭台銘的立場鮮明，他與侯的互動也備受關切。謝典林說，下架民進黨是大家的共識。被問到是否支持侯友宜或郭台銘？謝典林說，身為國民黨員當然支持黨提名的侯，但也語帶保留說，姊姊謝衣鳯這次也競選連任立委，「沒有能力再去幫別人，先要顧好自己」。

媒體昨問侯友宜對於ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）立場，侯說，從以前到現在「我們的政策方向」非常明確；兩岸服貿協議多年前已提出，只因當時有民進黨和柯文哲「帶著太陽花擋住了」，成為兩岸在經濟交流的障礙；最近在推兩岸（協議）監督條例，也希望快通過。

教育部最新公布「大學校院學士班學生就學期間服役彈性修業實施指引」，侯友宜質疑，民進黨在現今台海局勢下拋出此政策，是不是要讓年輕人快上戰場？教育政策不該急就章，要有完整配套，讓年輕人大學畢業後如何遠離戰場、進入職場，才是我們的目標。

侯友宜 民進黨 教育部

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