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監委查余正煌舊案 羅智強怒批政治清算將檢舉濫權

台灣新聞組／台北25日電
監察院重啟調查余正煌2019年涉及的洩密舊案，前台北市議員羅智強砲轟，這不是政治清算，什麼是政治清算？（本報資料照片）
監察院重啟調查余正煌2019年涉及的洩密舊案，前台北市議員羅智強砲轟，這不是政治清算，什麼是政治清算？（本報資料照片）

前新竹市長林智堅爆發台大國發所論文抄襲案，提告的調查局新竹市調查站調查官余正煌，6月初與林智堅在法院和解後，卻傳出監察院重啟調查余正煌2019年涉及的洩密舊案。前台北市議員羅智強砲轟，這不是政治清算，什麼是政治清算？他決定26日告發高涌誠涉及濫權不法，要求監察院調查自清。國民黨立委王鴻薇也表示不滿，稱這樣的監察院廢掉算了。

本報系聯合報報導，王鴻薇表示，秋後算帳不手軟，監院不查新竹棒球場弊案，卻重查余正煌舊案，這樣的監察院廢掉算了。

台北中國時報報導，余正煌在2019年前後曾涉及一起洩漏偵防案件，當時經司法調查，確認並無不法，如今監委高涌誠重啟調查，遭外界質疑秋後算帳。

「你查余正煌，我告高涌誠」。羅智強說：「監察院裡這群只會清算基層公務員的民主敗類，羅智強和你們槓上了！」

羅智強指出，高涌誠就是替林智堅和民進黨整肅余正煌，也藉此警告基其他的基層公務員，敢不聽話，敢站出來，敢和民進黨做對，就和余正煌一樣的下場，「這種為了政治目的清算基層公務員的監察委員，根本就是民主最大的毒瘤。」

羅智強表示，他決定告發高涌誠涉及濫權不法，要求監察院調查自清，他要看看，監察院面對自家人，打算如何護航，既然監察院放著民進黨政府一堆弊案不管，可以閒到去清算基層公務員，「我來幫監察院找他們真正該做的事情給他們做」。

民進黨 林智堅 國民黨

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