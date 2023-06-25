駁自貶國格 台東縣長：中央做得到 地方不用這麼辛苦

大陸日前宣布，恢復部分經過申請註冊的包裝廠與外銷供果園生產的台灣釋迦 輸大陸。農委會主委陳吉仲昨在臉書批評台東縣長繞慶鈴「配合中國起舞」，陳強調，農產品外銷不必「自貶國格」，兩岸農產貿易應回正軌；對此，饒慶鈴反酸陳吉仲，農委會職責是為農民拓展市場，「若農委會做得到，地方真的不需要這麼辛苦」。

陳吉仲說，任何人都知道大陸市場就是高度受政治影響的市場，現在大陸不依循兩岸既有的「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台來重新開放輸入鳳梨釋迦，僅在海峽論壇來做個案開放，明顯就是政治操作；「饒縣長居然還請各縣市農民都去台東縣政府登記，這是在配合中國而起舞」。

陳吉仲說，陸方宣布台東縣三家包裝廠、25個供果園的鳳梨釋迦可恢復輸中，饒慶鈴卻自認是台東檢疫方式有效，指責農委會沒有任何方法。他請饒回想，台東縣副縣長王志輝3月去北京前曾要求農委會協助，並認同動植物檢疫是中央政府的權責工作。

饒慶鈴表示，不論是農委會或未來的農業部，職責是為農民拓展市場，提高農產品質、做好品管，全力幫農民把產品銷售到全世界，這才是農委會主委或農業部部長該做的事，不該是透過媒體放話，指責地方政府。

饒慶鈴說，外銷檢疫是中央政府權責，就因如此地方政府只能和對岸溝通，因兩岸有ECFA，她只要和對方溝通、確認品質，就有機會幫農民重啟市場，否則她也希望幫農民爭取到美國及日本等更大的市場，「但很抱歉，這是中央權責」。

國民黨總統參選人侯友宜 競選工作室表示，農委會主委最重要的責任，應以農友權益為最優先，民進黨 政府做不到幫助農友，竟還敢對努力溝通交流的地方政府酸言酸語。「民進黨政府、賴清德做不到的事，就讓侯友宜來做」。