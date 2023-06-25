地方縣市壓力 民進黨：陸以商逼政 藍未必得分

小英之友會榮譽總會長陳時中（左）在臉書表示，蔡總統邀賴清德（右）與志工團聚餐。(本報資料照片)

陸方宣布解禁鳳梨釋迦，藍營祭出三張兩岸牌衝刺選情，民進黨 人士表示，農產輸陸確實對民進黨執政的縣市造成些許壓力，但對總統選情衝擊有限，主因有兩點，首先陸方不至於「一刀切」，全盤針對綠營執政縣市禁止輸入，其次，台灣主流民意對選擇性的農產品恢復輸陸，仍有「以商逼政」疑慮，對政治色彩親陸的國民黨未必得分。

民進黨人士說，黨秘書長許立明上周中常會黨務報告時，特別提及台東鳳梨釋迦恢復輸陸議題，指出要留意背後「以商逼政」意味，民進黨也注意到國民黨會以此做文章，提出的應對方式就是提醒民眾要認知到大陸選擇性地開放方式，背後所帶有的政治含義。

不過黨內人士也說，「商機是很現實的經濟問題」，政治面來看，中央層級的選戰評估影響有限，但些許來自農民的壓力，恐還是會落在地方政府，盼有更多溝通說明。

熟悉兩岸事務綠營人士說，國際大環境上儘管美中對抗大架構不變，但隨著美國總統大選 腳步靠近，北京當局也有國內經濟議題要解決，美中近期有讓緊張情勢降溫的默契，這也反映大陸在今年台灣大選，對兩岸議題的強力嚴辭表態不若過往，藍營不易操作藍營執政縣市能享有較多兩岸經濟紅利。

此外，民進黨總統參選人賴清德 備戰大選，與黨內英系的整合也有突破。小英之友會榮譽總會長陳時中昨在臉書表示，台灣面對國內外政經局勢的各項挑戰，2024大選至為關鍵。因此小英之友會達成共識，將全心全力投入、支持賴清德，在蔡總統八年執政的正確路線上，團結一致贏得明年總統大選。民進黨人士解讀，這次蔡總統親自出手整合，有期盼黨內團結面對選戰的意味。