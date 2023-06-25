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「要反中就徹底」柯文哲要賴清德對ECFA表態

台灣新聞組／台北25日電
民眾黨總統參選人柯文哲（左）到彰化北斗壽安宮參香，支持者要求簽書。(記者黃仲裕／攝影)
民眾黨總統參選人柯文哲（左）到彰化北斗壽安宮參香，支持者要求簽書。(記者黃仲裕／攝影)

民眾黨總統參選人柯文哲遭綠營質疑主張重啟ECFA，柯文哲昨批評民進黨斷章取義，「我直接講，民進黨王X蛋，每天做假新聞」，柯還反嗆民進黨總統參選人賴清德，「如果你要反中反商，就反個徹底」，要求賴對ECFA表態；而據了解，對於綠營持續猛攻兩岸議題，柯陣營認為這是刻意帶風向，未來將採速戰速決策略回應反擊。

柯文哲接受媒體人廖筱君專訪內容昨播出，針對近期被質疑他主張重啟兩岸服貿協議，柯文哲說，這件事從頭到尾就是典型的認知作戰，他什麼時候在公開場合上講過。柯文哲說，他是反對「黑箱服貿」，不是反對「服貿」，「民進黨王X蛋，每天做假新聞」。

柯文哲昨南下彰化出席活動，對於遭質疑要重啟服貿，柯要大家去問賴清德，要不要繼續協商ECFA，既然「放狗咬人」，那他要反問賴，要不要再做ECFA，「如果你要反中反商，就反個徹底，我現在就問你，你對這個題目的主張是什麼？」

柯文哲也說，台灣不是選中國省長，也不是選美國州長，是選台灣的總統，他哪有「反中親中、親美疑美？」他關心的是在一個架構下取得平衡，讓台灣有生存空間和利益。

綠營持續猛攻兩岸議題，柯文哲辦公室發言人陳智菡說，有特定公司現在幫忙操作黑柯相關行為，這些有意識的在帶風向的行為，民眾黨看到後會立即澄清，透過影像文字及圖卡等方式，在媒體跟自媒體上快速回應，避免外界被誤導。

賴清德總統競選辦公室發言人陳世凱說，柯文哲遇到社會質疑時不是搔頭避答，就是顧左右而言他，特別是在兩岸關係上，只會用別人抹紅來回應。轉移話題，逃避質疑才是柯文哲的SOP，奉勸柯文哲，國政需要嚴肅討論，不是用來測風向的風向球。

柯文哲 民進黨 賴清德

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