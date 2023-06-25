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農產輸陸解禁發酵 民進黨縣市農民求助藍營

台灣新聞組／台北25日電
國民黨總統參選人侯友宜24日（前右）到新竹都城隍廟參拜，支持者在廟前高喊「凍蒜」相挺。(記者張裕珍／攝影)
國民黨總統參選人侯友宜24日（前右）到新竹都城隍廟參拜，支持者在廟前高喊「凍蒜」相挺。(記者張裕珍／攝影)

陸方日前宣布解禁鳳梨釋迦，農產開放的壓力已經在綠營執政縣市發酵，據了解，不少農業縣市農民向國民黨求助，讓綠營執政縣市長處境尷尬；而迎戰2024大選，國民黨已鎖定三張「兩岸牌」，從農漁產品開綠燈、城市交流先行，再到陸生陸客放寬，主打兩岸和平，全力爭取選民認同與支持。

據了解，大陸國台辦20日宣布鳳梨釋迦解禁後，藍綠縣市農民都向國民黨表達盼能借鏡台東經驗，讓農產品可以順利外銷，包含花蓮的文旦、台南的鳳梨、雲嘉南柳橙，以及部分水產品。台南市前議員謝龍介透露，在台東鳳梨釋迦重新開放後，許多農民打電話問他，「我們的鳳梨呢？」

台東鳳梨釋迦輸陸，屏東石斑漁民表示看到解禁希望，屏東縣長周春米說，希望可開拓多元國際通路，大陸當然也是其中之一，但仍期待有共同遵循的國際貿易規範、平等對待，建立信賴原則，不要太多政治干擾。

台南市農業局指出，近年農漁產品以外銷香港、日本、韓國為主，避免過度依賴同一市場，若大陸願意開放，只要交易市場穩定安全，兩岸農產品可往來。

據了解，民間反應讓國民黨增添信心，兩岸論述將鎖定三張牌，從農漁產品開綠燈、城市交流先行，再到陸生陸客放寬，主打兩岸和平，全力爭取選民認同與支持。

至於兩岸城市交流，國民黨雖仍採低調謹慎態度，但近期已有加溫趨勢。南投縣日月潭和大陸杭州西湖舉辦十多屆的「兩湖論壇」今年7月將重啟舉辦，南投縣長許淑華將率團到杭州參加，台北上海雙城論壇預計8月在上海舉辦，台北市長蔣萬安也擬親自出席。

有關疫情後陸生、陸客能逐步開放，國民黨也表示，有收到民間有強烈經濟、觀光需求心聲，會積極反應，順應民情。

國民黨 釋迦 解禁

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