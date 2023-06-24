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柯文哲嗆有本事就停掉ECFA 綠委推測：為爭取北京支持

記者林銘翰／台北即時報導
台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲。（記者黃仲裕／攝影）
台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲。（記者黃仲裕／攝影）

台灣民眾黨主席柯文哲說，蔡英文總統有本事就廢掉海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA），民進黨立委洪申翰24日表示，這是閃避問題的滑坡話術，柯文哲可能是為了爭取北京的支持，必須擺進這個對台灣根本沒任何好處的東西。

柯文哲接受媒體人廖筱君專訪，節目昨天播出，柯文哲在節目中批評民進黨斷章取義，他反對黑箱服貿，不是反對服貿，民進黨每天做假新聞，蔡總統過去把ECFA講得多爛，如果蔡英文有本事廢掉啊。

洪申翰在臉書發文，當你每次想要問柯文哲，為何需要重啟服貿，他就會回嗆「小英如果有本事，現在就把ECFA停掉」；當你倡議台灣應該要嚴守主權，有尊嚴地在國際社會生存，然後就會有另一群人說「那為何民進黨不敢現在宣佈台灣獨立，成立台灣共和國？」

洪申翰指出，當你擔憂氣候變遷所帶來的災害風險，某些不想討論的人，就會用「那你有種現在把所有燃煤電廠都關掉」，堵你的嘴，這些句型其實非常熟悉，都是同一種閃避問題的滑坡話術。

洪申翰認為，在這個各國都在思考，如何對中國大陸去風險的當下，柯文哲講不出為何要逆勢重啟服貿，加深對中依賴的正當和必要，只有兩個可能，其一是為了爭取北京支持，必須擺進這個對台灣根本沒任何好處的東西。

洪申翰表示，另一個就是為了要挖空藍營的支持基礎，必須表現得比國民黨更像國民黨，如果柯文哲是這個目的，那麼接下來他很可能還會主張核四重啟再評估，還有猛攻轉型正義。

洪申翰說，以柯文哲的算計之精，很有可能這兩個可能，都是他認為必須要搶下來的」，只有他自己的政治利益才是唯一的目的。

柯文哲 民進黨 北京

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