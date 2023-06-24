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司法外交突破 台捷憲法法庭首長首次交流

中央社／柏林24日專電
台灣司法院長許宗力（左）21日拜會捷克憲法法院，受到院長里杰特斯基（Pavel Rychetský，右）的熱情接待。（駐捷克代表處科技組提供）
台灣司法院長許宗力（左）21日拜會捷克憲法法院，受到院長里杰特斯基（Pavel Rychetský，右）的熱情接待。（駐捷克代表處科技組提供）

司法院長許宗力近日訪問捷克，以台灣憲法法庭首長身份拜會捷克憲法法庭，受到最高規格接待，雙方針對兩國憲法法庭制度進行交流，堪稱台灣司法外交的一大突破。

司法院長許宗力在黃昭元、蔡宗珍2位大法官的陪同下，19日起訪問位於捷克東部的布爾諾（Brno），21日拜會捷克憲法法院、最高法院和最高行政法院，由憲法法庭院長里杰特斯基（Pavel Rychetský）、最高法院院長安吉亞洛西（Petr Angyalossy）、最高行政法院院長辛卡（Karel Šimka）親自接待。

由於台灣外交地位敏感，前身為大法官會議的憲法法庭與其它國家進行官方交流相當罕見，即便首長會晤也力求低調。

許宗力一行與捷克憲法法院代表針對兩國憲法法庭的角色定位、職權行使、違憲審查制度深入交換意見，會後捷克憲法法庭發布新聞稿，說明台灣代表團訪問的背景和雙方討論的內容，堪稱台灣司法外交的一大突破。

許宗力在布拉格接受中央社記者訪問時表示，捷克與台灣共享憲政主義和權力分立等價值，憲法法院的權限、大法官人數和遴選方式幾乎相同，彼此在人權保障、憲法訴訟等領域可互相借鏡，期盼這樣的交流能延續，不是曇花一現。

許宗力此行還拜會捷克參議院，受到議長維特齊（Miloš Vystrčil）的熱情接待；黃昭元大法官在首都布拉格的查理大學（Charles University）和東部奧洛摩茲（Olomouc）的巴拉茨基大學（Palacký University）法學院針對同性婚姻釋憲案發表專題演講，反應也十分熱烈。

外交部長吳釗燮上週才訪問捷克，與總統同台並進行公開演講，本週兩國憲法法院的首長第一次會晤，建立司法友誼的橋樑，同樣為雙邊關係寫下新頁。

即將結束行程準備返台的許宗力說，此行可感受到台捷關係的熱絡，台北和布拉格將在下月直航，象徵雙方空前友好的關係，捷克友台人士期盼直航能持續下去。

大法官 參議院

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