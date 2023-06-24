黑白集／共祭伏羲違法 拜媽祖敢取消？

新北市三重先嗇宮與大陸甘肅天水22日同步舉行「海峽兩岸共祭中華人文始祖伏羲典禮」，陸委會以涉違反「兩岸人民關係條例」，聲稱要調查懲處。（記者陳政錄／攝影）

新北三重先嗇宮和甘肅 天水共同舉辦「祭伏羲」典禮。沒想到，連宗教活動也讓蔡政府不悅，陸委會立刻以涉違反「兩岸人民關係條例」，聲稱要調查懲處。不知從何時起，陸委會竟變成了新警總？

先嗇宮供奉的主神是神農大帝，配祀觀音菩薩、天上聖母、伏羲、保生大帝諸神。「先嗇」二字，語出禮記，意指「先農」。以這樣的淵源，先嗇宮和伏羲出生地的天水市共同舉辦追念遠祖活動，竟不見容於蔡政府，只能說「欲加之罪，何患無辭」。

陸委會引用「兩岸條例」第33條的規定：台灣人民非經許可，「不得與大陸黨政軍為任何形式的合作」，指控先嗇宮違法。但是，兩岸舉辦共祭伏羲典禮已持續10年，先嗇宮參與合辦則是第5年。換言之，蔡政府執政後，這件事年年都在發生。那麼，為何前面那些年都沒事，今年卻突然變成違法呢？

再說，法訂得這麼嚴苛，是要讓政府官員耍官威用的嗎？如果任何活動都要經過審核，陸委會恐怕也忙不過來。如果祭拜神話中的先祖伏羲都違法，那麼兩岸共祭媽祖的活動，也要取消嗎？

這事若讓民眾評評理的話，多數人可能會站在先嗇宮和伏羲這方，覺得政府管太多，沒事找碴。陸委會啥事都不做，卻一味阻擋兩岸人民交流，才是觸犯公務員怠忽職守罪吧！