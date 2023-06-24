批賴團隊餵藥案造謠 侯友宜競選工作室提告

侯友宜競選工作室發言人柳采葳（左）、呂家愷（右）指賴清德及戴瑋姍散發餵藥案假訊息。(本報資料照片)

新北市幼兒園餵藥案惹風波，台灣事實查核中心證實，身兼民進黨 總統參選人賴清德 競選總部發言人的民進黨新北市議員戴瑋姍，有關苯巴比妥成分零檢出等說法不實，國民黨 總統參選人侯友宜競選工作室發言人呂家愷、柳采葳今將赴北市中正一分局，舉發賴清德及戴瑋姍散發假訊息，戴瑋姍並應立刻請辭總部發言人職務負責。

呂家愷表示，發言人談話首重真實，戴瑋姍的臉書被公認是「假訊息」，發言不再可信，今將要求警方按社維法第64條，要求戴瑋姍及賴清德說明。

台北市議員侯漢廷昨已先到台北地檢署，按鈴告發民進黨總統參選人賴清德、立委蘇巧慧等10人散布餵毒謠言，違反選罷法及社會秩序維護法。

侯漢廷說，餵藥風波期間，賴清德情節最惡劣，當6月10日檢方說明「彩虹藥水」是感冒藥水，賴在6月18日仍誣指學童被餵藥是不良事件、孩童有戒斷症狀，其發言人也曲解幼童尿檢報告，被事實查核中心澄清；他呼籲今起每位民眾遇到造謠者，都可追問「何時道歉、何時退選？」

至於宜蘭某補習班擅自餵學童服用「利他能」，前天調查新增1名疑似服用個案，總計疑似服用人數增至6人；昨天要求篩檢的家長也新增1人，並要求孩子轉補習班；另有6名家長要求換補習班，縣府委請宜縣補習教育事業協會媒合，轉介至數家鄰近補習班。

另外，近來政壇性騷案頻傳，國民黨21日公布處理情形，針對一起檢舉案，指稱雙方認知不盡相同，但彼此都同意「可以到此為止並願意簽字認同結案」。昨天該檢舉案律師在臉書公布，申訴人遭國民黨立委鄭正鈐摳手心，向黨檢舉後，雖有派人向雙方訪談，但根本沒有簽名，就以新聞稿說明結案，律師稱是「超完美吃案」。

國民黨回應，雙方說法有顯著落差，本黨存查紀錄，並告誡該立委互動應有所分際。調查過程與兩造保持聯繫，絕無吃案。若申訴人有新事證或證人有助還原現場，必再啟調查程序，也支持當事人向司法機關申訴。