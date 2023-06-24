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見直球不閃避 柯文哲最討年輕人歡心

記者林縉明／台北24日電
民眾黨總統參選人柯文哲深受年輕族群喜愛，強項就是演講、空戰。(本報資料照片)
民眾黨總統參選人柯文哲深受年輕族群喜愛，強項就是演講、空戰。(本報資料照片)

民眾黨總統參選人柯文哲年初挑戰「1日北高」途經嘉義時，有嘉義女中學生邀請他到校園演講，柯文哲一句「好啦」，6月16日他兌現承諾，18日上傳一部5分鐘影片「遲到總比不到好！我實現諾言，來嘉義女中演講！」3天點閱衝破百萬，更是當天社群平台發燒第1名。

5分鐘影片金句不斷，學生問他「如果人生可以從來，你會想要從政嗎？」他火速回答「不會」，他說，人生是單行道，從來不知道如果當時選另一條路會是怎麼樣，就算知道也沒有用，向前看就可以；學生問到如何面對病人死亡，他說「我最大的壓力，不是面對王世堅，而是出去宣布死亡」，引發哄堂大笑。

柯文哲深受年輕族群喜愛，強項就是演講、空戰，近期不論是校園，甚至國外演講，年輕族群都捧場，他也頻頻和網紅合體直播，開放問答、直球對決，創造話題，也掌握議題發動主導權。連社群媒體瀏覽數，也碾壓藍綠總統參選人。

民眾黨人士表示，柯文哲本身具話題性、演講魅力，尤其演講後都會開放聽眾提問，面對問題直球對決，不會閃避，就是柯文哲深受年輕族群喜愛的原因之一，未來會持續強化多元經營自媒體，提升柯文哲論述及政策擴散力。

民眾黨立委張其祿表示，柯文哲不僅是個性符合年輕人喜好，年輕人面對低薪、高房價等現實問題，藍綠輪流執政無法解決根本性問題。柯文哲為鞏固青年族群領先優勢，也會持續推出青年政策。

柯文哲 社群媒體 房價

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