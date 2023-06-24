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學者看校園演講：賴老派 侯生嫩 柯辛辣

記者歐陽良盈╱台北24日電

藍綠白總統參選人近來到校園演講，引起的反應和回響不一。中山大學政治所榮譽教授廖達琪分析，柯文哲在台大教過書，與年輕人互動游刃有餘，語言辛辣、不按牌理出牌的風格是年輕人喜歡的，在青年票自然遙遙領先；侯、賴的肢體語言都需再增加柔軟度。文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳認為，就年輕族群親近性來說，柯文哲一枝獨秀，但侯仍有逆轉勝空間。

廖達琪表示，賴清德長年從政，與學生互動還在學習期；賴個人風格、穿著打扮、語言上屬於「比較老派的政治人物」，肢體語言表達較嚴肅，雖然試圖想用較活潑一點的方式和年輕人互動，但要和年輕人完全搭上線，需再柔軟些。

侯友宜歷經政大、台大演講「洗禮」，廖達琪直言，侯可能是刑警出身且在行政體系久，肢體語言表達較僵硬，加上5月中才被正式被徵召，不久後就到校園演講，匆匆上陣準備時間有限，在校園表現上「生嫩有餘、老辣不足」。

對於侯友宜到廟口開講，廖達琪認為，侯友宜從警多年，接觸的人五花八門，廟口是比較生活化的場域，可以展現侯友宜與各族群互動、更接地氣的面向、台語能力等優勢。

不過她提醒，侯友宜如何在大造勢場合，用接地氣的群眾語言來與選民溝通，是侯的功課。但正式場合表現方式也不能忽略，將來還是要面對電視辯論，深入校園也不能排除，還是要經營，建議侯這段時間找專家密集特訓語言和肢體表達方式。

鈕則勳分析，柯文哲講話有趣、跳脫傳統框架，容易讓年輕族群產生好感；賴清德讓人感覺有偶像包袱，距離比較遠；侯友宜是比較傳統、四平八穩的政治人物，相對較無趣，就年輕族群的親近性來說，柯文哲一支獨秀。

鈕則勳表示，侯友宜很會跟基層民眾「博感情」，應該把這種特質透過適合的場域展現出來，校園未必是侯的主場，侯可以不斷往基層走，找有趣互動或感性的好故事，藉由影片傳播，擴散力道會比較強，也最符合侯友宜的人設，人設如果能結合場域，侯加分、逆轉勝的可能性就會高。

侯友宜 柯文哲 賴清德

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