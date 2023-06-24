我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

供應短缺 加州房屋險、車險難買

瓦格納首腦稱已占領俄軍基地 要防長談判 否則攻莫斯科

新聞評論／「藍白不合 選舉不贏」 問題是誰整合誰？

重磅快評

中廣與蓋洛普民調公司公布最新總統大選民調，民進黨賴清德31.89%居冠、民眾黨柯文哲24.62%第二、國民黨侯友宜17.93%墊底；值得關注的是，國民黨即使推出「侯郭配」，侯友宜搭配鴻海創辦人郭台銘一樣是「老三」。眼見整合泛藍已不足以取勝，中廣董事長趙少康高呼「藍白不合，選舉不贏」，問題是誰來整合誰？

TVBS日前民調顯示，柯文哲以33%支持度首度領先藍綠兩位總統參選人，當時侯友宜排名第三曾引發政壇議論。隨後公布的台灣民意基金會民調，依序為賴清德36.5%、柯文哲29.1%、侯友宜20.4%；再加上今天的蓋洛普民調，侯友宜不僅依舊排名墊底、支持度更再創新低。雖然侯友宜語帶玄機說，世事如棋、乾坤莫測，「一不是一、三不是三」，但老三的政治能量要如何扭轉乾坤？

隨著餵藥案攻防、政大慘案、台大屠殺以及幾分民調趨勢，「侯老三」已經不會太令人意外，儘管侯友宜握拳高喊「打死不退」，現在放棄，比賽就結束了，但政治聲量低迷，四面楚歌的處境導致「換侯」聲浪此起彼落，即使國民黨中央信誓旦旦不會陣前換將，但看衰的氛圍一起就容易形成「落水狗效應」，只要侯友宜一句失言或被嗆聲，就會被放大處理、落井下石。

侯友宜氣勢一降，郭台銘獨立參選的傳聞甚囂塵上、高雄市前市長韓國瑜至今王不見王，泛藍內部「非侯聯盟」聲勢更有正當性。蓋洛普民調顯示，「侯郭配」也贏不了民進黨「賴蕭（蕭美琴）配」、民眾黨「柯黃（黃珊珊）配」，1+1都未必大於2，何況一個國民黨內部還分裂成無數個山頭，讓侯友宜的選情雪上加霜，甚至陷入惡性循環。

民意如流水，支持度高低會影響看好度，選民可能產生「西瓜效應」，尤其當民調顯示，「侯郭配」都不足以打敗賴清德，泛藍選民可能開始轉移心中選項，將支持度灌到足以抗衡民進黨的柯文哲身上，當藍白「母雞」出現強弱差異時，立委參選人等小雞們也可能爆發跳船潮，埋下「棄保危機」。

國民黨主席朱立倫過去訴求「藍白合」，國民黨整合民眾黨等非綠勢力，在選戰中找到合作的契機，但當前情勢「侯友宜愈弱、柯文哲愈強」，國民黨大黨氣弱、民眾黨小黨氣盛，藍白合缺乏立基點。「三腳督」選舉變數多，沒有人保證一定當選，但當「非綠聯盟」群龍無首，最開心的莫過於賴清德，可以維持「藍白不合、賴神不敗」局勢；柯文哲和侯友宜也要好好想一想，究竟要繼續「爭老二」，還是要「爭天下」？

侯友宜 民調 國民黨

上一則

清冠1號七月起改自費 國外自行網購恐違法

下一則

天花板掉落 圓山飯店「百年金龍」斷頭

延伸閱讀

國民黨重申不換人 侯友宜、韓國瑜可望7月2日合體

國民黨重申不換人 侯友宜、韓國瑜可望7月2日合體
綠譏「中國要他選」 柯文哲嘆抹紅無限上綱

綠譏「中國要他選」 柯文哲嘆抹紅無限上綱
賴清德指柯文哲無學貸之苦 柯辦批製造階級對立

賴清德指柯文哲無學貸之苦 柯辦批製造階級對立
郭台銘訪鍾東錦 侯友宜：我們也有我們自己的朋友

郭台銘訪鍾東錦 侯友宜：我們也有我們自己的朋友

熱門新聞

台中市林姓男子懷疑女兒尋短身亡與遭人性侵拍片有關，林夥人私刑打死人，更一審判林5年10月徒刑。圖／本報資料照

女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治

2023-06-18 16:33
TVBS公布最新民調，柯文哲(中)躍居第一，賴清德(右)第二，侯友宜第三。(本報系資料照)

柯文哲民調躍居第1 超越賴清德 侯墊底 藍委：晴天霹靂

2023-06-18 09:49
今年夏至與端午節相連，肖兔、雞者易因下半年變動較大面臨考驗，肖虎、猴者變旺發威。(記者賴香珊／攝影)

夏至連端午 2生肖下半年變動大 2生肖發威變旺

2023-06-18 13:43
台中五億男案件，中檢今天偵結。圖／報系資料照

台「5億男」案偵結 殺人罪不起訴 「假結婚」分不到遺產

2023-06-20 22:13
萬沙浪。（本報系資料照片）

「愛你一萬年、娜魯灣情歌」台原住民歌王萬沙浪74歲病逝

2023-06-17 20:59
新北市三重區李姓男子，氣店家不給刷卡結帳，怒持空氣槍朝店家玻璃門連轟5槍逃逸，警循線一小時逮人。記者曾伯愷／翻攝

店家只收現金不刷卡 台男惱怒朝店怒轟5槍遭捕

2023-06-17 13:31

超人氣

更多 >
紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治

紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治
專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？

專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？
飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為

飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為
奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？

奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？
國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷

國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷