民調：柯郭配5成不樂見 愈年輕愈支持 愈年長愈保留

民眾黨總統參選人柯文哲(右二)和鴻海集團創辦人郭台銘(左二)的「柯郭配」是否可能成行，備受關注。(本報資料照片)

政壇關注民眾黨總統參選人柯文哲和鴻海集團創辦人郭台銘 的「柯郭配」是否有可能成行，一同衝總統大選。台灣民意基金會公布「國人對柯郭配的態度」即時民調 ，結果顯示，34%基本上樂見「柯郭配」，50%不樂見，不樂見的比樂見的多15個百分點。

民調結果顯示，當被詢問「關於副手問題，您是否樂見柯郭配出現？」8.4%民眾表示非常樂見，25.2%還算樂見，30.5%不太樂見，19.1%一點也不樂見，13.8%沒意見，3.1%不知道、拒答。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這項發現透露了一個微妙的訊息，多數民眾對「柯郭配」是持保留的態度，但仍然有超過1/3的人樂見這樣的發展。

從年齡層看，不同年齡層對柯郭配有不同的看法，一般說來，愈年輕的人愈樂見柯郭配，愈年長的人則愈保留。20至24歲，49%樂見，42%不樂見；25至34歲，41%樂見，44%不樂見；35至44歲，39%樂見，51%不樂見；45至54歲，44%樂見，42%不樂見；55至64歲，30%樂見，53%不樂見；65歲及以上，13%樂見，60%不樂見。