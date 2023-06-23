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國民黨重申不換人 侯友宜、韓國瑜可望7月2日合體

台灣新聞組／台北23日電
國民黨總統參選人侯友宜（前左）22日出席新北議長盃龍舟賽，和選手擊掌打氣。（記者林澔一／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜（前左）22日出席新北議長盃龍舟賽，和選手擊掌打氣。（記者林澔一／攝影）

國民黨總統參選人侯友宜民調落後，國民黨立委陳玉珍建議國民黨中央在7月23日全代會召開前，設立「防磚條款」，民調支持度未達15％應考慮暫緩提名或另覓人選，國民黨秘書長黃健庭昨天表示，黨主席朱立倫已公開表示絕無換人的可能，決心挺侯到底。另侯近日也積極展開整合，有望在7月2日北市黨部舉辦的挺侯活動中，首度與韓國瑜同台。

本報系聯合報報導，侯友宜昨上午直播立蛋陪網友過端午，對於黨內立委陳玉珍拋防磚條款，侯友宜表示，我們會團結在一起，會跳得更高，走得更遠，最終我們一定會贏，達成目標。

黃健庭表示，朱立倫已公開表示絕無換人的可能，任何傷害黨內團結、親痛仇快的言論，請到此為止，全黨應以堅定的信心團結所有可能的力量，全力爭取2024勝選，重返執政國會過半。國民黨文傳會主委林寬裕也駁斥換侯說法，表示第一局上半場可能打不好，要調整腳步和戰略，現階段太早說放棄誰，不太合適。

侯友宜民調呈現落後，黨內盼能加速整合鴻海創辦人郭台銘與高雄市前市長韓國瑜。國民黨立院黨團總召曾銘宗昨天表示，韓國瑜同意支持侯，他們正在加強溝通，相信韓很快可以站出來；而郭台銘已多次宣示會支持國民黨的總統參選人，相信郭台銘一定說到做到。

台北中國時報報導，對於侯、韓有望在7月2日北市黨部舉辦的挺侯活動中首度同台，近侯人士指出，韓市長的支持一直是侯市長的期待，如果能夠同台，侯市長會用實際行動展現誠意，並感謝韓市長的支持。

近侯人士指出，侯友宜與韓國瑜關係良好，除先前侯透露打電話祝賀韓生日快樂外，兩人經常聯繫，電話非常暢通，對外界傳言韓當年對侯頗有微詞，知情人士認為是子虛烏有，這次同台應可消弭傳言，也能為侯收獲更多韓粉的支持。

國民黨組發會也將在7月23日全代會召開前，密集推出各種挺侯後援會，全力拉抬侯友宜的聲勢，黨務系統會與侯競辦整合，黨內很多重要幹部都會在侯競辦擔任重要職務。

國民黨 侯友宜 韓國瑜

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