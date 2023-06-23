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高雄4診所違規用苯巴比妥 藍批中央不查只查新北

記者石秀華、劉宛琳、張曼蘋、王勇超／台北23日電
國民黨立委李德維（左起）、曾銘宗、謝衣鳯、林為洲22日舉行記者會，批評執政黨為了選舉，檢視新北與高雄不當使用苯巴比妥管制藥品雙標。（記者潘俊宏／攝影）
國民黨立委李德維（左起）、曾銘宗、謝衣鳯、林為洲22日舉行記者會，批評執政黨為了選舉，檢視新北與高雄不當使用苯巴比妥管制藥品雙標。（記者潘俊宏／攝影）

高雄名醫苑秉純遭衛生局認定不當使用苯巴比妥，裁罰5萬元（台幣，下同，約1608美元）並停業一個月；儘管苑秉純在臉書發文喊冤，強調「醫者父母心，不欺小兒不欺心」，橋頭地檢署前天約談苑及朱姓女藥師到案，訊後命苑秉純20萬元交保，朱女請回。

高雄市政府查獲4名醫師在感冒藥上使用苯巴比妥，殃及逾100名孩童，引發政治效應。國民黨立院黨團昨天質疑，行政院成立跨部會專案小組調查新北市，卻沒調查情況更嚴重的高雄市，難道行政院遇到高雄市長陳其邁就睡著了？國民黨團也要求民進黨主席賴清德為新北餵藥案散布假訊息道歉。

橋頭地檢署19日接獲市府衛生局告發，指苑秉純對未滿18歲青少年不當使用苯巴比妥作為處方，恐造成嗜睡或其他副作用，不符合醫療常規，妨害兒童身心健全或發育。橋檢隨即指派檢察官偵辦，21日搜索苑秉純診所，查扣診所開立的苯巴比妥藥物的病歷等紀錄，同步約談醫師及藥師，釐清案情。

檢方調查，苑秉純使用苯巴比妥是合理為小兒熱痙攣病患治療，治療胃絞痛病患使用的是「待克明」，認為苑秉純涉犯妨害幼童發育罪，命其20萬交保；待蒐證齊全後，將委由專業機構鑑定，以最快速度釐清本案的醫學爭點。

立院國民黨團總召曾銘宗指出，對照新北與高雄清查管制藥品使用情況，新北查了巴比妥類、鎮靜類、安眠類、麻醉藥品類，高雄僅查巴比妥類，陳其邁是醫師，是不敢查嗎？黨團要求行政院跨部會小組也快查高雄四診所違規使用管制藥品，「不要再睡了」。

曾銘宗表示，新北餵藥案發生初期，民進黨在副總統賴清德帶頭下亂講話，最後遭事實打臉，證明是假消息後，是否該向國人道歉？

黨團書記長謝衣鳯也質疑，高雄四家診所遭停業處分，仍不見衛福部出面說明，且食藥署不該前往稽核嗎？現在全國幼兒園老師、教保員都不敢再幫孩童餵藥，請問民進黨政府及利用餵藥案攻擊國民黨總統參選人的綠營政治人物，當新北餵藥案可能是一起烏龍案時，怎麼不再吭聲呢？

高市衛生局表示，這次配合檢方偵辦啟動苯巴比妥稽查專案，以藥追人，至於鎮靜、安眠、麻醉藥品類藥品，平時就有例行查核，並沒有不查。

台灣事實查核中心前天指民進黨新北市議員戴瑋姍、毒理學者招名威等人對新北餵藥案的貼文不實。新北市長侯友宜昨表示，此案一出來就被造謠是掩蓋案情等是非，讓幼童和家長不安心，也造成幼教老師跟家長對立，副總統賴清德一直是幕後推手，「他的發言人出來公然造謠、講不實的言論，到現在為止也沒有出來說半句話，也沒有道歉。」

國民黨 民進黨 賴清德

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