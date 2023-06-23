郭台銘訪鍾東錦 侯友宜：我們也有我們自己的朋友

國民黨2024總統參選人侯友宜（右三）23日走訪桃園，針對媒體詢問如何看郭台銘會鍾東錦，他表示「每個人都有每個人的朋友」。（記者翁唯真／攝影）

國民黨 2024總統參選人侯友宜 今天上午在黨主席朱立倫、桃園市長張善政陪同下，前往桃園楊梅錫福宮參拜，面對媒體詢問是否樂見「郭柯配」或「柯郭配」議題，侯友宜巧妙回應，「我樂見我會當選」。

「什麼配都不重要，重要的是我跟全國民眾站在一起。」侯友宜表示，人民需要什麼，全力以赴，讓國家可以往前走，誰跟誰配都不重要，重要的是自己一定要努力的往前走。

媒體也詢問侯對「防磚條款」看法，並指國民黨內好像有一股聲音和勢力。侯友宜回應，最重要的是，勢力是什麼，面對的是民眾，提出解決問題的方法，讓自己不斷的衝刺，讓自己在這場競賽中不斷地突破，最後贏得勝利。

有關鴻海創辦人郭台銘昨晚與苗栗縣長鍾東錦、前縣長徐耀昌見面，侯友宜表示「每一個人都有好朋友嘛」，同時也說「我們也有我們自己的朋友」，朋友之間有互相交集，可以談共同的想法和理念，尤其這場選舉就是讓我們中華民國 、讓我們這塊土地能夠平安的選戰，「郭董跟我都是守護中華民國、愛台澎金馬這片土地的人，包括鍾東錦縣長也是一樣的心情，所以我們大家凝聚就會有共識」。

媒體詢問侯會不會尋求前高雄市長韓國瑜支持，侯表示，韓國瑜本來就是朋友，也是黨團的一分子，他隨時保持聯絡，請大家放心，團隊的一分子都會為中華民國站在一起。