新聞評論／柯文哲、侯友宜須深思 續爭老二還是爭天下

最新總統大選民調，顯示「藍白不合、選舉不贏」 ，柯文哲（右）、侯友宜（左）須深思，究竟要繼續各自「爭老二」，還是合作「爭天下」。（本報資料照片）

中廣與蓋洛普民調 公司公布最新總統大選民調，民進黨賴清德31.89%居冠、民眾黨柯文哲24.62%第二、國民黨侯友宜 17.93%墊底；值得關注的是，國民黨即使推出「侯郭配」，侯友宜搭配鴻海創辦人郭台銘一樣是「老三」。眼見整合泛藍已不足以取勝，中廣董事長趙少康高呼「藍白不合，選舉不贏」，問題是誰來整合誰？

TVBS日前民調顯示，柯文哲以33%支持度首度領先藍綠兩位總統參選人，當時侯友宜排名第三曾引發政壇議論。隨後公布的台灣民意基金會民調，依序為賴清德36.5%、柯文哲29.1%、侯友宜20.4%；再加上21日的蓋洛普民調，侯友宜不僅依舊排名墊底、支持度更再創新低。雖然侯友宜語帶玄機說，世事如棋、乾坤莫測，「一不是一、三不是三」，但老三的政治能量要如何扭轉乾坤？

隨著餵藥案攻防、政大慘案、台大屠殺、以及幾份民調趨勢，「侯老三」已經不會太令人意外，儘管侯友宜握拳高喊「打死不退」，現在放棄，比賽就結束了，但政治聲量低迷，四面楚歌的處境導致「換侯」聲浪此起彼落，即使國民黨中央信誓旦旦不會陣前換將，但看衰的氛圍一起就容易形成「落水狗效應」，只要侯友宜一句失言或被嗆聲，就會被放大處理、落井下石。

侯友宜氣勢一降，郭台銘獨立參選的傳聞甚囂塵上、高雄市前市長韓國瑜至今王不見王，泛藍內部「非侯聯盟」聲勢更有正當性。蓋洛普民調顯示，「侯郭配」也贏不了民進黨「賴蕭（蕭美琴）配」、民眾黨「柯黃（黃珊珊）配」，一加一都未必大於二，何況一個國民黨內部還分裂成無數個山頭，讓侯友宜的選情雪上加霜，甚至陷入惡性循環。

民意如流水，支持度高低會影響看好度，選民可能產生「西瓜效應」，尤其當民調顯示，「侯郭配」都不足以打敗賴清德，泛藍選民可能開始轉移心中選項，將支持度灌到足以抗衡民進黨的柯文哲身上，當藍白「母雞」出現強弱差異時，立委參選人等小雞們也可能爆發跳船潮，埋下「棄保危機」。

國民黨主席朱立倫過去訴求「藍白合」，國民黨整合民眾黨等非綠勢力，在選戰中找到合作的契機，但當前情勢「侯友宜愈弱、柯文哲愈強」，國民黨大黨氣弱、民眾黨小黨氣盛，藍白合缺乏立基點。「三腳督」選舉變數多，沒有人保證一定當選，但當「非綠聯盟」群龍無首，最開心的莫過於賴清德，可以維持「藍白不合、賴神不敗」局勢；柯文哲和侯友宜也要好好想一想，究竟要繼續「爭老二」，還是要「爭天下」？