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柯文哲拋重啟服貿？侯友宜批態度前後不一

記者歐陽良盈、程遠述、屈彥辰、張睿廷、蔡晉宇、林銘翰、鄭媁／台北22日電
民眾黨表示，柯文哲不是反服貿，而是反黑箱。圖為柯文哲當年到場為太陽花學運學生打氣。（本報資料照片）
民眾黨表示，柯文哲不是反服貿，而是反黑箱。圖為柯文哲當年到場為太陽花學運學生打氣。（本報資料照片）

對於民眾黨總統參選人柯文哲聲稱要重啟服貿，國民黨總統參選人侯友宜表示，柯文哲其實常常就這樣的態度，以前說的跟後面做的會完全不一樣。

侯友宜這幾天形容柯文哲的發言「像煙火，風一吹就散了」、「別跟著民進黨煽風點火」，媒體問侯是否要加強打柯的力道？侯說，他只不過實話實說，看到的現象就是這麼一回事，也看到柯常常說一說，到後面就沒有個結果。

針對柯文哲近期拋出「重啟服貿」看法，據轉述，昨天民進黨中常會有所討論，民進黨秘書長許立明表示，現階段必須「加強複習」，讓民眾了解當初「反服貿黑箱」是從何而來，是什麼因素而生，以及比較當初支持反服貿黑箱、挺太陽花者的前後言行。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，民進黨團十年前就提出原則，包括不能自動生效、不能全案包裹表決等前提，反而是民眾黨在立法院沒有提出任何「兩岸協議監督條例」草案，完全沒有處理。

行政院副院長鄭文燦表示，柯文哲過去推動雙城論壇，大家可以看到他的立場和主流民意不一樣。重啟服貿目前社會沒有共識，只會造成更多紛亂，總統參選人對此問題要謹慎。

對於網傳柯文哲「國政白皮書主張重啟服貿」，有網友湧入柯文哲九年前關於服貿的貼文底下留言「協尋這位柯先生」，柯文哲辦公室發言人陳智菡昨天強調，柯不是反服貿，而是反黑箱。

民眾黨立委陳琬惠指民進黨顛倒是非，自己背棄三一八學運承諾，卻反過來指責柯文哲，特定媒體先以獨家新聞報導柯文哲國政白皮書將主張「重啟服貿」，綠營的立委與側翼網軍再一條龍跟上，潑糞指責柯文哲背棄初衷，「民進黨操作假新聞的能力，簡直是爐火純青」。

陳琬惠直言，柯文哲國政白皮書還沒正式出爐，怎麼會有要「重啟服貿」白皮書主張？基本的查證有這麼困難嗎？況且，柯文哲從2013年服貿公聽會上強調的就是反黑箱服貿，所以才要有監督機制。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，民進黨永遠說一套做一套，太陽花學運訴求在兩岸協商服貿時，要先通過「兩岸協議監督條例」，國民黨團一直都支持立法，但民進黨不推動，2017年他擔任立法院內政委員會召委，排審「兩岸監督條例」草案，還被民進黨刻意阻擋而無法開會，民進黨就是騙選票「騙騙太陽花」。

柯文哲 民進黨 國民黨

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