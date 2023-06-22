防立委參選人跳船 國民黨擬禁跨黨站台

國民黨主席朱立倫表示，面對2024選戰，黨部、智庫、立院黨團、縣市長和議會一定都要團結在一起。（本報資料照片）

國民黨 主席朱立倫昨天在中常會表示，兩岸同文同種，相處應像家人，不要變仇人；國民黨堅決希望兩岸和平交流像家人，民進黨 卻要衝突戰爭變仇人，2024是和平對戰爭的選戰，是家人與仇人的選擇，盼民眾做最明智的抉擇。

朱立倫表示，面對2024選戰，黨部、智庫、立院黨團、縣市長和議會一定都要團結在一起，過程中若做得不好、不足，要立刻調整腳步；國民黨總統參選人侯友宜 的競選辦公室執行長張其強來擔任國民黨副秘書長，黨內幹部也會到侯辦任職，「我們絕對是二合一、完全整合在一起」。

針對有立委參選人表示想找民眾黨總統參選人柯文哲站台，引發「小雞跳船潮」聯想。國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，絕不會出現跳船潮，黨中央正訂定相關規範，相信參選人會遵守。

據了解，國民黨考紀會將在「2024年總統暨立委選舉國民黨黨員行為規範」中新增「不得邀非國民黨籍候選人助選」規定，最快下周中常會通過。國民黨文傳會主委林寬裕表示，原則就是「不能跨黨」幫別人站台或找別人站台。

媒體詢問，黨中央不斷提倡「藍白合」的標準如何拿捏？林寬裕解釋，前陣子有人說直接把某某人換掉，但才剛開打第一局上半就說要換人，「中華隊參加經典賽，很多場都是逆轉勝」。媒體追問若是「巧遇」要如何處理？林說，是不是巧遇或事先安排，不難規範。

國民黨中常會昨也通過立委選舉第十梯次提名案，包括新北市第三選區徵召新北市前議員蔡明堂、新北市第四選區徵召新莊區民眾服務社理事長蔣欣璋參選；侯友宜也出席中常會為他們加油打氣。兩人將分別對上民進黨新北市前議員李坤成及民進黨現任立委吳秉叡。