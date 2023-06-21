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侯友宜民調再墊底 搭配郭台銘仍排老三不會贏

記者劉宛琳／台北22日電
中廣-蓋洛普21日公布最新2024大選民調，民進黨總統參選人賴清德排名第一，民眾黨總統參選人柯文哲第二，國民黨總統參選人侯友宜仍穩居老三，中廣董事長趙少康（左三）說，這份民調看起來是「藍白不合、選舉不贏」。（記者林俊良／攝影）
中廣-蓋洛普21日公布最新2024大選民調，民進黨總統參選人賴清德排名第一，民眾黨總統參選人柯文哲第二，國民黨總統參選人侯友宜仍穩居老三，中廣董事長趙少康（左三）說，這份民調看起來是「藍白不合、選舉不贏」。（記者林俊良／攝影）

中廣-蓋洛普21日公布最新2024大選民調，民進黨總統參選人賴清德排名第一，民眾黨總統參選人柯文哲第二，國民黨總統參選人侯友宜仍穩居老三。

根據民調結果，賴清德支持度31.89%、柯文哲24.62%、侯友宜17.93%，尚未決定19.62%，不會投票3.59%、不知道和拒答2.35%。

中廣董事長趙少康說，這份民調看起來是「藍白不合、選舉不贏」。趙少康也說，侯友宜當然還是可以拉起來，只要所有大學不分公私立，學費全免，他不相信年輕人不會支持侯友宜。

在搭配人選方面，趙少康指出，侯友宜搭配鴻海創辦人郭台銘僅23.26%，輸給柯文哲搭配台北市前副市長黃珊珊的23.95%，賴清德搭配駐美代表蕭美琴則是30.48%，支持度最高。如果是兩組候選人，侯友宜搭配柯文哲支持度39.60%，贏過賴蕭配的34.58%，只有藍白合最可能贏。

由於侯友宜支持度17.93%已接近15%換柱防線，引發藍白合作「柯侯配」的話題。台北市前市長郝龍斌表示，在野政黨必須合作，但誰正誰副，現在言之過早，先全力把自己的基本盤顧好，若真要合作，再訂出雙方都能接受的機制，決定怎麼搭配。

郝龍斌表示，所有在野的政黨必須要體認一件事實，不合作，只要三組總統參選人在，就是民進黨繼續執政。在能贏最重要、下架民進黨的前提之下，必須要透過黨和黨的合作，所以侯、柯的組合凸顯的意義，就是必須只有兩組候選人，那在野就有可能贏。

媒體詢問是否會換下侯友宜，形成「郭柯配」？對此，郝龍斌強調，國民黨已經提了侯友宜，大家都已經在2016承受過換柱的教訓，黨中央和不少藍營領導人也說現在必須唯一支持侯友宜；雖然現在還有一些紛紛擾擾，但相信7月23日全代會確定人選後會朝一定的方向來努力。

郝龍斌表示，根據分析，侯友宜的藍軍並沒有歸隊，只拿到六成的票，除此之外，新北幼兒園餵藥風波處理太慢，檢驗結果所有幼兒都是陰性，但被民進黨誇大變成餵毒事件。

對於媒體詢問是否要找王金平、金溥聰等黃金陣容操盤，郝龍斌主張，要加上趙少康，因為只有金溥聰和趙少康操盤過總統大選。

侯友宜 趙少康 柯文哲

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