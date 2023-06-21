我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻吉大哥黃立成 傳買下2500萬洛杉磯豪宅

網紅控炎亞綸「在橫店強迫進入」台北家性愛遭偷拍

兩岸監督條例還躺立院 柯文哲嗆綠執政7年該做的都沒做

記者季相儒／基隆21日電
民眾黨總統參選人柯文哲（右）20日到基隆大武崙工業區毅太企業參訪，毅太企業董事長洪團樟（中）是綠營要角，同時也是「信賴台灣之友會」榮譽顧問。（記者季相儒／攝影）
民眾黨總統參選人柯文哲（右）20日到基隆大武崙工業區毅太企業參訪，毅太企業董事長洪團樟（中）是綠營要角，同時也是「信賴台灣之友會」榮譽顧問。（記者季相儒／攝影）

民眾黨總統參選人柯文哲昨天到基隆大武崙工業區毅太企業參訪，毅太企業董事長洪團樟是綠營要角同時也是「信賴台灣之友會」榮譽顧問，被媒體詢問是否為拔樁，柯文哲表示真的是想太多了，他是學習之旅，產業沒有分國民黨民進黨

毅太企業董事長洪團樟是綠營要角同時也是副總統賴清德「信賴台灣之友會」基隆分會榮譽顧問，媒體詢問柯文哲今天是否進行拔樁？柯文哲表示今天來主要是學習，因為毅太在衛浴設備是台灣的大廠，這段期間到台灣各地研究產業，了解地方上有什麼建設需要做的，至於說來「拔樁」，真的是想太多了。

柯文哲強調台灣的產業、經濟發展難道有分國民黨、民進黨嗎？不會吧，台灣是一體的，這是生活模式的改變，和這個政治沒有關係。媒體問到外界質疑重啟服貿，恐怕會傷害台灣經濟爆發二次太陽花，柯文哲表示，兩岸一定要來往，來往必須有法律基礎，並怒批，民進黨都已經執政七年了，《兩岸監督條例》還躺在立法院。

柯文哲強調只有民進黨不想通過的法律，沒有民進黨不能通過的法律，民進黨執政七年該做的都沒做，應該盡速通過兩岸監督條例，標準答案就是兩岸之間一定要來往，而來往一定要有法律規範，所以躺在立法院的《兩岸監督條例》，請民進黨趕快通過吧。

柯文哲 民進黨 國民黨

上一則

幼園拒代餵藥 高雄也傳幼兒受害 綠營自食其果

下一則

懲戒法院前院長李伯道傳性騷提前退職 司法院啟動調查

延伸閱讀

柯文哲辦公室批國政方針抄襲 侯友宜：拜託 誰抄誰的

柯文哲辦公室批國政方針抄襲 侯友宜：拜託 誰抄誰的
2024總統大選親綠民調：賴36.5% 柯29.1% 侯20.4%

2024總統大選親綠民調：賴36.5% 柯29.1% 侯20.4%
台大生問民調低換郭台銘選？ 侯友宜：參選到底「打死不退」

台大生問民調低換郭台銘選？ 侯友宜：參選到底「打死不退」
小雞邀柯文哲被警告 黃暐瀚批：國民黨邏輯錯亂

小雞邀柯文哲被警告 黃暐瀚批：國民黨邏輯錯亂

熱門新聞

台中市林姓男子懷疑女兒尋短身亡與遭人性侵拍片有關，林夥人私刑打死人，更一審判林5年10月徒刑。圖／本報資料照

女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治

2023-06-18 16:33
周男騎自己的機車作案後，棄車在社子島。記者蕭雅娟／翻攝

台鹹粥店老闆娘慘遭顧客槍殺 疑為1美元炸豆腐送命

2023-06-13 18:21
台國防部公告新版「2023國防應變手冊」，內容建議民眾打包好「個人緊急避難包」。圖／取自「2023國防應變手冊」

戰時應變…台國防部籲備妥個人緊急避難包 維持基本生存

2023-06-13 15:16
TVBS公布最新民調，柯文哲(中)躍居第一，賴清德(右)第二，侯友宜第三。(本報系資料照)

柯文哲民調躍居第1 超越賴清德 侯墊底 藍委：晴天霹靂

2023-06-18 09:49
今年夏至與端午節相連，肖兔、雞者易因下半年變動較大面臨考驗，肖虎、猴者變旺發威。(記者賴香珊／攝影)

夏至連端午 2生肖下半年變動大 2生肖發威變旺

2023-06-18 13:43
萬沙浪。（本報系資料照片）

「愛你一萬年、娜魯灣情歌」台原住民歌王萬沙浪74歲病逝

2023-06-17 20:59

超人氣

更多 >
不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它

不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它
家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元

家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元
長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」

長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」
獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節

獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節
4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火

4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火