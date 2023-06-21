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補助學費 學校經費未增 專家：高教當贈品亂送

台灣新聞組／台北21日電
副總統賴清德20日宣布重大政策，稱公、私立大學1年學雜費落差約5萬元，教育部將至少補助2萬5000元以上。教育部表示，預計可嘉惠59.1萬名的私立大專學生。(記者曾學仁／攝影)
副總統賴清德20日宣布重大政策，稱公、私立大學1年學雜費落差約5萬元，教育部將至少補助2萬5000元以上。教育部表示，預計可嘉惠59.1萬名的私立大專學生。(記者曾學仁／攝影)

對於教育部最快明年2月起，補助私立大專校院學生每年至少台幣2萬5000元(約807美元)學雜費，私立大學校長多表示，喜聞樂見，但不分公私立大學也提到，雖予學生補助，但實際上進入學校的經費並沒有變多，學雜費調漲仍有其必要。

專家直言，高教不是義務教育，逕自把高教當贈品亂送，恐加速台灣高教滅亡，尤其學校實際收入沒有增加、高教預算沒有變，輕易給予學費補助，恐稀釋高教資源，「台大一輩子也進不了世界百大了」；教團則提醒，若一味砸經費，監督力道卻不足，教育品質堪慮。

私立大學校院協進會、大同大學校長何明果表示，教育部補助，讓學生就讀公、私立學校的成本差別變小，學生更能依自身興趣選擇校系而非受學費高低主導，對私校招生多少有幫助，學校樂觀其成，能讓經濟壓力降低，學生也想必很高興。不過，私立學校學雜費長年凍漲，如先前第一波電費漲價，學校電費上揚15%，近期再加上通貨膨脹，學校經營很辛苦。學費受補助者是學生，學費調漲還是要繼續努力，畢竟學校要維持教學品質，還是要增加經費以提升辦學。

台大校長陳文章表示，大專校院學學雜費確實應依照當年經濟條件調整，「我認為是有必要的」。但學雜費調整，須先說明用於何處，以及如何在調漲學雜費下照顧弱勢生。陳文章表示，台大經費1年為200億元，但北京清華大學則為一千六百億元，過去台大經費是和大陸蘭州大學比，「現在要比到貴州大學了」。

國民黨立委萬美玲質疑，賴清德推出此項政策，恐排擠其他教育資源，且為選前政策買票。萬美玲說，每年各項教育政策、教育福利、教育人事費用都非常緊，另還有各地方政府需要的補助。她坦言聽到賴清德宣布，她也嚇一跳，沒有任何的預告或配套，突然間就拿2萬5000元撒幣。

教育部 賴清德 北京

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