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搶青年票?賴清德提補助私校生 每年至少2.5萬

台灣新聞組／台北21日電
副總統賴清德（左）20日在台中朝陽科大致詞時宣布重大政策，公、私立大學一年學雜費落差約5萬元，政府將補助學費差額至少5成以上。（中央社）
副總統賴清德（左）20日在台中朝陽科大致詞時宣布重大政策，公、私立大學一年學雜費落差約5萬元，政府將補助學費差額至少5成以上。（中央社）

副總統賴清德昨到台中朝陽科技大學致詞時宣布，為縮短公、私立大學學費落差，政府將補助學費差額至少5成以上，也就是至少補助2萬5000元(台幣，下同，約807美元)以上，並當成重大政策推動。教育部次長劉孟奇表示，粗估1年經費要上百億元，預計今年編列預算，明年實施。

賴清德說，政府關心私立大學生經濟負擔，目前有弱勢家庭學雜費補助、助學貸款逐年降低利息，大學生畢業後可以有更長年限來緩繳本金，這些他在行政院長任內做過，但還不夠，政府應有責任縮短公、私立大學學費落差，並當重大政策來推動。

賴清德下午加碼在臉書強調，此政策已經向蔡英文總統及行政院長陳建仁建議和討論；賴清德宣布政策後，行政院也立即表示，將盡速提出具體方案及配套措施。

賴也強調，他和蔡總統、陳建仁院長建議和討論後，有共識和決心要繼續健全不足之處，降低公私立大學學雜費負擔差距所導致的社會不公平，並實質減輕大專學生與家庭沉重的學費負擔。不僅要從源頭減少學貸借貸，同時也要減輕已借貸的學貸還款壓力。年輕人的夢想不應該因現實壓力而被澆熄，政府會努力縮減公私立大學的差距，「夢想不該被現實澆熄，學費差距政府幫你扛」。

教育部表示，大專在學生人數共89萬人，其中約6成5就讀私立大專。公立大專每年平均學雜費約6萬2000元，私立大專約11萬元，學雜費差距近5萬元，代表大多數就讀私立大專的學生經濟負擔相對沉重，部分學生須仰賴就學貸款或打工，不利於正常學習，也讓學生升學時多因經濟考量選擇學校與科系。

高教司長朱俊彰表示，粗估1年將補助150億元，將於2024年預算中和中央積極爭取，屆時額外以資源挹注，不會排擠高等教育現有預算，也不會增加私立大專校院負擔，最快明年2月可上路。朱俊彰說，將比照中、低收入學生等補貼方式，無需再申請，每學期直接從應繳學雜費中扣除。

國民黨總統參選人侯友宜競選工作室質疑，民進黨已執政7年，為何過去不補助，偏偏要等到最後的選舉年才宣布？民進黨與賴清德不要到了選舉才想到學生。

賴清德 教育部 學貸

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